Откуда у молдавских правых такая вселенская грусть?

Владимир Новосадюк

Колумнист Sputnik Молдова попытался разобраться в причинах паники, охватившей ряды правых сил в Молдове.

Молдавские правые, о которых после недавних президентских выборов многие в стране подзабыли, попытались напомнить о себе, восприняв в штыки решение президента страны Игоря Додона лишить Траяна Бэсеску гражданства Республики Молдова.

Заявления Майи Санду, Юрия Лянкэ, Андрея Нэстасе, Анны Гуцу и иже с ними в ряде СМИ ассоциировались у многих с бурей в стакане воды. Кроме того, их "единое мнение" о пагубности подобного решения в свете ситуации в Молдове, вызвало у меня прочное ощущение дежавю.

Не хочу цитировать их гневные слова и советы Додону заняться "реальными проблемами", а не разделять страну и ее граждан. Не могу не заметить по этому поводу следующее: действия правых в Молдове очень напоминают мне реакцию сторонников демократической партии США после победы Дональда Трампа в борьбе с Хиллари Клинтон за президентское кресло. Те же самые беспочвенные нападки, то же самое желание не признавать победу президента, избранного всенародно, та же самая непогрешимость в своем мнении и та же самая паника.

Но, в частности, если в Соединенных Штатах проигравший кандидат в президенты ответил положительно на приглашение участвовать в церемонии инаугурации избранного президента, в Кишиневе мы все видели позорное зрелище — проигравшие попытались громко хлопнуть дверью, отказавшись участвовать в инаугурации Додона.

Но получилось, как с унтер-офицерской вдовой, которая сама себя высекла. Проигрывать надо достойно! В рядах правых — паника А сейчас еще один щелчок по носу нашим правым с лишением Бэсеску гражданства Молдовы. Их возмущение этим решением президента Молдовы ясно указывало на то, что в рядах правых царит паника. Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы уяснить простую мысль: Бэсеску должен был стать для них знаменем на предстоящих в 2018 году парламентских выборах. Думаю, что невольно открыл их планы директор Центра политического анализа Politicon Анатол Цэрану, которого цитирует Newsmaker:

Лишение гражданства бывшего президента Румынии — это проявление румынофобской политики Додона. Решение было положительно воспринято кругами, которые проголосовали за Додона. Но, с другой стороны, это приведет к сплочению румынофильского электората".

Вот здесь позволю себе не согласиться с уважаемым политологом.

Если недавние выборы президента не смогли сплотить так называемый румынофильский электорат, то что говорить о сегодняшнем дне? И еще. Хочу напомнить, что Бэсеску был далеко не самым уважаемым президентом Румынии…

Когда земля уходит из-под ног… Лишившись знаменосца в грядущей борьбе за парламент образца 2018 года, наши правые вновь сталкиваются с неразрешимой для них проблемой объединения своего электората. Смотрите, как интересно складывается сегодня ситуация: скандал в либеральной партии. Гимпу, почувствовав угрозу своему лидерству в ЛП, просит власти лишить поста министра обороны вице-президента либеральной партии Анатола Шалару. Тот, в свою очередь, на весь мир объявляет о том, что Гимпу недостоин руководить молдавскими либералами и недвусмысленно заявляет о своем желании создать новую партию такого же толка, беря себе в союзники Траяна Бэсеску. Обсудить эти и другие вопросы Шалару едет 30 декабря прошлого года в Бухарест, где встречается с экс-президентом, ведет другие кулуарные переговоры. Наши источники сообщали, что в них участвовали и некоторые лидеры иных политформирований правого толка Молдовы. Не буду называть фамилий.

То есть выстраивалась интересная модель — новая правая партия во главе с Бэсеску и Шалару. Рядом с ними формирования Майи Санду, Андрея Нэстасе, может быть и Анны Гуцу, и Юрия Лянкэ. И вдруг основание этого фундамента выбивается из-под ног правых. Додон лишает Бэсеску гражданства Молдовы. В их рядах паника. Некоторые депутаты румынского парламента даже заявляют о том, что опротестуют указ Додона в суде. Вопрос — а им-то какое дело?

Ответ — они продолжают надеяться на то, что Молдова в обозримой перспективе вольется в состав Румынии. И основную роль в этом сыграли бы те силы, которые должны были объединиться вокруг Бэсеску. Так и напрашивается знаменитое — "Оставь надежду, всяк сюда входящий". Завтра рождается сегодня Нынешняя геополитическая ситуация в мире предполагает другую судьбу для нашей страны. Я уже писал ранее и хочу еще раз повторить — победа Дональда Трампа на президентских выборах в США косвенно повлияет на ситуацию в Молдове.

Оставаясь в поле евроинтеграционных интересов, Молдова активизирует свое движение и в сторону Евразийского союза. Хотят это признать наши правые или не хотят, но это становится объективностью.

Ведь интерес Евросоюза к Молдове в ближайшей перспективе ослабнет. Для этого есть много причин, которыми наполнена сама ситуация в ЕС. Это проблемы миграции, экономики, финансов. В то же время Россия, в первую очередь, и другие евразийские страны готовы открыть свои рынки для молдавских товаров, помочь стране в решении как внутренних, так и внешних проблем.