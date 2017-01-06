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Общество
Какие суммы предусмотрены в муниципии Кишиневе на питание детей в детсадах и школах
06.01.2017

Сумма, которая предусмотрена на ежедневное питание одного воспитанника в школах, гимназиях и лицеях Кишинева в 2017 году, составит 10,50 и 19,30 леев, а в детских садах сумма будет варьировать от 14,60 до 32 леев. Распоряжение в этой связи подписал сегодня вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву.

Для школ-интернатов в муниципии Кишиневе будет предусмотрено 47,50 леев на одного ребенка с проживанием в учреждении и 41 лей на остальных.

Для учащихся школ со спортивным профилем ежедневно на питание запланировано от 29,80 до 57,90 леев.

Распоряжение вице-мэра предусматривает возможность организации бесплатного питания детей из дошкольных заведений и школ интернатного типа со 2 января, а муниципальных учреждений начального и среднего звена с 9 января.

 
 

 
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