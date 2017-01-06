Apă-Canal Chișinău: источниками загрязнения питьевой воды из крана могут стать водоочистные фильтры

Специалисты из АО Apă-Canal Chișinău предупреждают всех, кто установил в своих квартирах фильтры для очистки воды регулярно их мыть, дезинфицировать и менять. В противном случае они становятся источниками загрязнения питьевой воды из крана.

Как отмечается в пресс-релизе предприятия, большинство потребителей, установивших фильтр, спустя некоторое время начинают жаловаться на плохое качество воды и отправляют заявки в Водоканал. Однако после выезда на место и отбора специалистами проб воды как непосредственно из городской распределительной сети, так и после фильтрующего оборудования потребителей, выясняется, что проблема не в работе поставщика.

Так, в результате проведения лабораторных исследований установлено, что вода в централизованной сети отвечает всем требованиям, в то время как вода, используемая после прохождения через фильтры, в некоторых случаях демонстрирует небольшое увеличение мутности и рост количества микроорганизмов.

В связи с этим, работники АО Apă-Canal Chișinău обращаются к потребителям с просьбой соблюдать правила эксплуатации фильтров, указанные в инструкции. Также они напоминают, что находящаяся под постоянным контролем питьевая вода является безопасной, и её можно употреблять без каких-либо опасений.