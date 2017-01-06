Траян Бэсеску намерен судиться с Игорем Додоном и ищет лучшего адвоката в Молдове

Экс - глава Румынии Траян Бэсеску заявил, что намерен судиться с президентом Молдовы Игорем Додоном, подписавшим указ о лишении его гражданства.

«Ищу лучшего адвоката в Молдове. У меня есть шесть месяцев. Указ вступает в силу спустя шесть месяцев, поэтому ищу адвоката, чтобы судиться с Додоном», - заявил Бэсеску для Mediafax.

А на днях Бэсеску прокомментировал действие Додона, отметив, что «тот настроен пророссийски и хотел бы, чтобы граждане Молдовы лизали ботинки Москвы на 100 лет вперед. Также как были обязаны делать с тех пор, как Молдова интегрировалась в СССР».

Напомним, что Траян Бэсеску и его жена Мария стали подданными Молдовы 3 ноября 2016 года. Заявление на получение гражданства они подали 18 марта прошлого года, а уже в июне президент Николае Тимофти удовлетворил их просьбу.

3 ноября супруги Бэсеску произнесли клятву в посольстве Молдовы в Румынии. А 3 января президент Игорь Додон подписал указ, лишающий права на гражданство Бэсеску, отметив, что тем самым он «исправит ошибку, допущенную бывшим главой государства».