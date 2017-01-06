6 Января 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Усатый считает, что Бэсеску сделают жертвой после лишения его молдавского гражданства
06.01.2017

Председатель «Нашей партии» Ренато Усатый считает, что Игорь Додон поспешил подписать указ о лишении Траяна Бэсеску молдавского гражданства.

«Если бы люди увидели, что Бэсеску в политике несколько лет (В Молдове) и никаого объединения с Румынией произойти не может, эту тему закрыли бы раз и навсегда. А в данном случае из него сделают жертву», - говорит Усатый.

«Игорь Николаевич должен был оставить Бэсеску в покое. Тот должен был прийти и раскроить электорат Плахотнюка и Гимпу и тем самым помочь в борьбе с серьезным борцом. С появлением Бэсеску мы могли бы иметь какие-то прикольные дебаты по телевизору, для разнообразия. Сидел там Траян, катил бочку на Плахотнюка и Гимпу, надо было его оставить. Додон немного поторопился», - отметил Усатый.

Также лидер «Нашей партии» добавил: «Все, кто  критикуют Плахотнюка – наши союзники. Да, Бэсеску политик правого фланга, унионист, но лишение Бэсеску молдавского гражданства консолидирует сейчас всех правых».  

 


 
Количество просмотров:
76
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.