Усатый считает, что Бэсеску сделают жертвой после лишения его молдавского гражданства

Председатель «Нашей партии» Ренато Усатый считает, что Игорь Додон поспешил подписать указ о лишении Траяна Бэсеску молдавского гражданства.

«Если бы люди увидели, что Бэсеску в политике несколько лет (В Молдове) и никаого объединения с Румынией произойти не может, эту тему закрыли бы раз и навсегда. А в данном случае из него сделают жертву», - говорит Усатый.

«Игорь Николаевич должен был оставить Бэсеску в покое. Тот должен был прийти и раскроить электорат Плахотнюка и Гимпу и тем самым помочь в борьбе с серьезным борцом. С появлением Бэсеску мы могли бы иметь какие-то прикольные дебаты по телевизору, для разнообразия. Сидел там Траян, катил бочку на Плахотнюка и Гимпу, надо было его оставить. Додон немного поторопился», - отметил Усатый.

Также лидер «Нашей партии» добавил: «Все, кто критикуют Плахотнюка – наши союзники. Да, Бэсеску политик правого фланга, унионист, но лишение Бэсеску молдавского гражданства консолидирует сейчас всех правых».