На политики развития бизнеса чиновники тратят миллиард – но не могут создать даже разумный закон о защите предпринимательства

Думитру БАРБАЛАТ

Спросите любого предпринимателя, кто для него государство? Ответ будет один: рэкетир номер один, который грабит по-государственному, открыто, но при этом - в соответствии с законами. И судить за такой грабеж нельзя. Что же это за законы такие и какими они должны быть?

Закон №845 о предпринимательстве и предпринимателях был принят в Молдове еще в 1992 году. Он посвящен правам и обязанностям предпринимателей. По закону государство обязано создавать всем предприятиям равные правовые и экономические условия хозяйствования, гарантировать соблюдение их прав и законных интересов, способствовать развитию свободной добросовестной конкуренции, обеспечивать одинаковые возможности использования материально-технических, природных, трудовых, финансовых и информационных ресурсов, не допуская монополизации рынков этих ресурсов. Государство регулирует предпринимательскую деятельность, при этом правительство, органы публичной власти, органы местного публичного управления могут давать указания предприятиям только в пределах своей компетенции.

Сразу после пряника - декларации об обязанностях государства – в законе идет кнут: контролирующим, налоговым, природоохранным, антимонопольным и (на всякий случай!) другим органам публичного управления дано право проверки деятельности предприятия, но только в пределах своей компетенции и в порядке, установленном законодательством.

О так называемых равных правовых и экономических условиях хозяйствования, гарантированных государством (законодательством и множеством его органах) в основном законе для бизнеса что-либо более конкретное не сказано. Все эти «блага» тиражируются во всевозможных регламентах и положениях, которых не счесть.

Цель предпринимателя - обеспечение себе постоянного источника доходов - невозможно реализовать без потребителей, покупателей продукции и услуг. Для защиты их прав все страны, в том числе и наша, приняли отдельный закон о защите прав потребителей. А вот для защиты самих предпринимателей подобный закон не предусмотрен. Почему такая дискриминация? В итоге анализ внешних факторов и рисков, выработка стратегических решений – дело самого предпринимателя. Государство не помогает, хотя и прямо не вмешивается.

Внешнюю среду можно условно разделить на две части: макро- и микроокружение. На макроокружение предпринимателям трудно оказывать значительное влияние, это удел парламента, правительства, министерств, контролирующих органов и пр. Зато динамика микроокружения может напрямую зависеть от выбора стратегии самим предпринимателем. С этой целью, знающие люди используют методику T.E.M.P.L.E.S. (Technology, Economics, Markets, Politics, Laws, Ecology/Enviroment, Society). Она позволяет рассмотреть группу вопросов, связанных с внешней средой, это факторы технологии, экономики, политики, законодательства, окружающей среды, общества. Три наиболее важных - экономические, политические и законодательные.

Чтобы выработать правильную стратегию, руководству предприятия необходимо знать, какие экономические условия деятельности имеются в регионе: это темпы роста отрасли/отраслей, динамика развития рынка и его насыщенность, уровень инфляции и безработицы, процентные ставки за кредит, инвестиционная и налоговая политика, политика в области заработной платы и цен, налоговая нагрузка, экономическая ситуация, уровень доходов населения, темпы роста экономики страны и отрасли, внешнеторговые барьеры и таможенная политика.

Политические факторы особенно серьезно влияют на бизнес в такой стране, как наша, где политическая система в фазе становления. Как правило, к этим факторам относят политическую ситуацию, стабильность, лояльность властей, протекционизм в отрасли, наличие административных барьеров и систему охраны права собственности.

Изменения в законодательстве прямо воздействуют на многие виды деловой активности. Они происходят и на достаточно высоком уровне, и в области конкретной отраслевой проблематики.

Очевидно, что все эти факторы, влияющие напрямую на предпринимательскую деятельность, должны были найти свое отражение в законодательстве, в отдельном законе о защите предпринимательства. Потому как даже относительно успешные предприниматели не способны самостоятельно ориентироваться в сложной массе проблем – о малых и средних предпринимателях и речи нет. А попытка государства через закон о МСП пока результаты не дает. Первый закон о МСП был принят в 1994 году, затем второй в 2006 году и последний в июле 2016 году. И вместо того, чтобы законодательно защитить МСП, в последнем законе предусмотрено создание Консультативного совета по малым и средним предприятиям, для выработки рекомендаций по улучшению предпринимательской деятельности. Опять повторяется, что реализация государственной политики поддержки развития малых и средних предприятий осуществляется Организацией по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) – публичным учреждением, учредителем которого является министерство экономики, а также другими органами власти, публичными и частными учреждениями в данной сфере. Какие другие органы - неясно. Закон декларирует, что будут приняты государственные программы поддержки развития сектора МСП, которые будут представлять собой комплекс мер, направленных на реализацию четко определенной цели в рамках государственной политики стимулирования развития микро-, малых и средних предприятий, финансируемых из государственного бюджета и/или специальных средств, в том числе иностранных благотворительных поступлений. В новом, третьем по счету, законе о МСП, основное внимание уделяется государственной инфраструктуре, создаваемую вокруг МСП. А с учетом того, что закон вступил в силу 16 декабря 2016 года, после чего правительству в шестимесячный срок предстоит представить парламенту предложения по приведению законодательства в соответствие с новым законом о МСП, привести свои нормативные акты в соответствие с законом и разработать и обеспечить реализацию государственной программы по стимулированию МСП, ждать чего-либо для улучшения жизни МСП в ближайшее время – бесполезно.

А ведь согласно информации государственной регистрационной палаты по состоянию на 1 декабря 2016 года в РМ зарегистрированы 171,4 тысячи экономических субъектов, в том числе 95,3 тысячи - общества с ограниченной ответственностью, 61,1 тысячи - индивидуальные предприятия и 3,9 тысячи - кооперативы. То есть 160,3 тысячи субъектов - 93,5 процента – это микро-, малые и средние предприятия.

По данным НБС, зарегистрировано 38,2 тысячи микропредприятий, 10 тысяч малых и 1,6 тысячи средних. Всего 49,8 тысячи предприятий - 97,2 процента от общего числа. Здесь трудоустроены 55,1 процента работающих, здесь осуществляются 30,8 процента продаж. То есть назрела необходимость разработки закона о защите предпринимательства. Ведь малый и средний бизнес не способен разрабатывать для себя стратегии защиты.

Что же все-таки у нас в этом плане есть?

В Конституции, в разделе «национальная экономика», сказано, что государство должно обеспечить свободу торговли и предпринимательской деятельности, защиту добросовестной конкуренции, создание благоприятных условий для использования всех производственных факторов.

В законе о правительстве, в разделе «полномочия правительства», сказано, что исполнительный орган обязан создавать условия для развития всех видов собственности, регулировать деятельность всех отраслей и субъектов собственности, принимать меры защиты интересов отечественных производителей.

В регламенте минэкономики сказано, что миссия министерства заключается в обеспечении роста экономики посредством оптимизации базы регулирования предпринимательской деятельности, создания предпосылок для развития деловой сферы.

В области экономической политики государства, анализа и макроэкономического прогнозирования, завуалированно сказано, что министерство должно разрабатывать предложения по стратегическим и приоритетным направлениям развития экономики, разрабатывать программы, концепции и законопроекты, постановления парламента и правительства, другие нормативные акты в сфере своей компетенции. В области развития бизнес-среды министерство обязано обеспечивать деятельность государственной комиссии по регулированию предпринимательской деятельности и ее рабочих органов (есть, оказывается, и такая!). Также министерство должно разрабатывать и внедрять государственные политики, программы и стратегии поддержки развития малых и средних предприятий. Только малых?.. В области частно-государственного партнерства министерство должно разрабатывать документы публичной политики в области развития частно-государственного партнерства.

Все это не охватывает даже в общих чертах требований Конституции. Мало того, все конституционные гарантии теряются, заменяются неконкретными, ничего не значащими формулировками.

Какими же руководящими документами руководствуются госструктуры и предприниматели?

Главным считается национальная стратегия развития «Молдова–2020», утвержденная законом №166/2012. Ее приоритеты - улучшение делового климата, продвижение конкурентной политики, оптимизация нормативно-правовой базы. Цель - улучшить деловую среду так, чтобы к 2020 году риски и затраты, связанные с каждым этапом жизненного цикла бизнеса, руководствующегося принципом свободной конкуренции, были меньше, чем в странах региона. Много - и вместе с тем почти ничего конкретного.

Справедливости ради следует отметить: в документе предусмотрено, что к 2020 году количество налоговых платежей для предпринимателей сократят с 35 до 25, а время, которое тратится на уплату налогов, сократится с 215 до 190 часов. Но с 2012 года налоговое бремя выросло с 28 до 30 процентов к ВВП. Если государство не улучшает бизнес-климат – почему оно ежегодно увеличивает налоговую нагрузку?

Каких-либо других стратегических намерений поддержки бизнеса нет. При этом документ, регламентирующий любую политику, должен быть комплексным: стратегия, концепции, план и программа действий. А у нас - только пафосная стратегия, видение проблем по состоянию на 2012 год.

Как же обстоят дела сегодня?

Помощи предпринимательству, анализа и отчетов о результатах нет. На портале минэкономики в разделе отчетов о деятельности мы видим отчет министерства о реализации программы ста дней правительства, отчеты о деятельности министерства за 2015-й, 2014-й и 2013 годы. А сейчас 2017-й!

Во имя развития малых и средних предприятий постановлением правительства №685/2012 были утверждены стратегия развития сектора малых и средних предприятий на 2012-2020 годы, а также планы действий по реализации стратегии развития сектора малых и средних предприятий на 2012-2014-й и на 2015-2017 годы. И тут мы видим пафосные декларации типа:

«Стратегическое видение: "Малые и средние предприятия РМ являются фактором устойчивого экономического роста и национальной конкурентоспособности. Стратегическая миссия: "Создание благоприятной предпринимательской среды, продвижение предпринимательской культуры в ходе поддержки МСП и обеспечение социальной сплоченности”. Повышение конкурентоспособности МСП через: стимулирование духа новаторства, использование эффективных энергетических технологий, применение информационных технологий и повышение конкурентоспособности экспортной продукции, в том числе через повышение ее качества».

Все это выглядит как насмешка. О каких новаторствах и эффективных энергетических технологиях может мечтать малый предприниматель?

При всем этом авторы умудрились подсчитать затраты: общая оценочная стоимость выполнения стратегии развития малых и средних предприятий на 2012-2014 годы составила 363 миллиона лей, при этом 47 процентов стоимости на тот момент не имело покрытия. А общая оценочная стоимость реализации стратегии составит 944 миллиона лей. Какой неимоверный дисбаланс между пустыми обещаниями - и без малого миллиардными тратами!

Такой штрих: расходы по плану на 2012-2014 годы определены в леях, но в плане на 2015-2017 годы – уже евро. К чему это? Кроме того, в плане на 2015-2017 годы значится разработка проекта закона о венчурных фондах, оцененного в 180 тысяч лей. А внедрение схем и моделей инновационных инвестиций (венчурный капитал, краудфандинг - ? и бизнес-ангел - ?) уже стоят 700 тысяч лей. Разработка национальной стратегии по привлечению инвестиций и продвижению экспорта на 2016-2020 годы оценена в 640 тысяч евро.

В план развития сектора МСП включен пункт «повышение эффективности регулирования и контроля финансово-банковской системы в соответствии с международными практиками в данной области и требованиями ЕС» - затраты 1,6 миллиона лей. Но что может быть общего между проблемами МСП и контролем финансово-банковской системы?

А вот непрерывный анализ обучения предпринимательству в системе образования оценили в 10 тысяч долларов США. Не обучение как таковое, а простая функция сбора и обобщения готовой информации обойдется в 200 тысяч лей?

И подобными нелепостями пестрит весь план мероприятий. При всем этом на портале Организации по развитию МСП (есть такая при минэкономики!), да и на портале министерства какие-либо отчеты о выполнении плана мероприятий для МСП на 2012-2014 годы отсутствуют. Как были потрачены 363 миллиона лей - неизвестно, а главное – где результаты?

Вот так относится государство к предпринимательству, ко всем, кто аккуратно платят налоги и содержит всех нас, в том числе - многочисленных государственных малых и больших чиновников и рядовых клерков…