Главная Александр Слусарь: «Пынтя признал перед Плахотнюком свою вину за преступления, которое тот же Плахотнюк заставил его совершить» Бывший первый заместитель прокурора Андрей Пынтя признал свою вину за совершение преступления, которые председатель Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк заставил его совершить. Об этом заявил вице-председатель Партии «Платформа Достоинство и Правда» Александр Слусарь после того, как Андрей Пынтя признал вмешательство в дело Карамалака и в передачу его Российской Федерации.



«У нас «правильное» правосудие. Не зря в течение семи лет оно реформировалось за десятки тысяч евро, выданных донорами. Пынтя признал перед Плахотнюком свою вину за преступления, которое тот же Плахотнюк заставил его совершить, пообещав, что он останется на свободе», - заявил вице-председатель ППДП.



«Думаю, что кульминацией «реформы» будет переделка под Плахотнюка статей Уголовного кодекса о краже денег в особо крупных размерах, отмывании денег, коррупции и хулиганстве. Это произойдет в связи с его искренним раскаянием. С последующей амнистией для него самого, его сообщников и капиталов. Но до тех пор для завершения реформы надо просить деньги у доноров. Потому что не во всех судах были установлены новые туалеты, а граждане, которые проходят мимо этих учреждений, чувствую сильный запах – молдавской юстиции», - добавил Александр Слусарь.



Такая реакция последовала после того, как, согласно agora.md, Андрей Пынтя признал, что дал указание своим подчиненным необоснованно возобновить уголовное преследование по двум делам в отношении Карамалака. Эти два дела были распределены прокурору Артуру Сырку, а 8 мая они были объединены в одно. Впоследствии Пынтя продолжал вмешиваться в уголовное преследование, приказав Сырку отправить дело в Российскую Федерацию.

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