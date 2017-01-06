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Появилась визуализация того, что будет на месте ресторана "Дойна" в Долине Роз
06.01.2017

5 января в претуре сектора Ботаника прошли публичные слушания, посвящённые судьбе ресторана «Дойна» в парке Долина Роз. Ранее сообщалось, что на месте ресторана планируют построить многоэтажки. Но, как стало известно в ходе слушаний, теперь на месте ресторана «Дойна» собираются построить бизнес-центр с 3-хэтажной подземной парковкой. Фасад бизнес-центра будет зеркальным, чтобы вписаться в окружающий пейзаж.

На первом этаже будущего бизнес-центра будет располагаться центр развития для детей «Детский мир», на третьем этаже — ресторан и терраса, выше будут располагаться офисные помещения и гостиничные номера, а на последнем этаже построят астрономическую обсерваторию с отдельным входом и свободным доступом для всех желающих.

Как заявила администратор АО «Ресторан Дойна» Николета Василаке, ни одно деревце не пострадает в ходе строительства, напротив — будут посажены новые саженцы, а на аллеях высадят цветочные клумбы.

В обустройство парковой зоны, прилегающей к ресторану «Дойна», планируют инвестировать 5 миллионов лей. На эти деньги проведут ремонтные работы на центральной аллее парка, починят мост по соседству, замостят тротуары, обновят систему освещения, остановят эрозию почвы, построят спортивную и детскую игровую площадки, а также очистят парковый родниковый источник.

Согласно кадастровой информации, ресторан «Дойна» стал частной собственностью в 2008 году, а территория ресторана в 0,53 га была отдана под строительство. С 2011 года ресторан «Дойна» прекратил работу, помещения сдавались в аренду различным экономическим агентам. В 2015 году 100% акций АО «Ресторан Дойна» выкупила турецкая компания Ognan Tekstil, инициировавшая проект строительства.


 
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