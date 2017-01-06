Предлагается запретить рекламу лекарств в медицинских учреждениях

Вице-премьер по социальным вопросам Георге Брега выступил с предложением о запрещении деятельности рекламных представителей фармацевтических компаний в медицинских учреждениях.

Об этом говорилось на публичном заседании с представителями министерства здравоохранения и общественными объединениями медицинских работников и фармацевтов, передает IPN.

Согласно сообщению для прессы правительства, вице-премьер распорядился о создании двух рабочих групп, которые в течение 14-ти и, соответственно, 30 дней должны представить проекты совершенствования кодекса этики медицинского работника и фармацевта, а также положения об этическом продвижении лекарств.