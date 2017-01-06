Киртоакэ "кидает" Гимпу и переходит на сторону Шалару

Вице-председатель Либеральной партии (ЛП) Молдовы, примар Кишинева Дорин Киртоакэ, он же племянник главы ЛП Михая Гимпу, может бросить своего дядю и присоединиться к новому политформированию, которое планируют создать либерал, экс-министр обороны Молдовы Анатол Шалару и экс-президент Румынии Траян Бэсеску.

Шалару подтвердил в четверг, что обсуждает с Бэсеску необходимость формирования в Молдове новой политической структуры, а также институциональной реконструкции государства.

С лета прошлого года между Шалару, который до 17 декабря занимал пост первого вице-председателя ЛП, и Гимпу разгорелся конфликт. Причин тому несколько: бизнес, деньги, власть и отказ поддержать лидера либералов в электоральной кампании в выборах президента в конце 2016 года. Разногласия в либеральной верхушке дошли до точки кипения во второй половине декабря, когда политический совет ЛП снял Шалару с поста вице-председателя политформирования и лишил его политической поддержки, а 27 декабря его оправили в отставку с поста министра обороны по указу президента Игоря Додона. С того момента Шалару находится в Бухаресте, где он провел уже несколько встреч с Бэсеску, с которым они обсуждают создание в Молдове новой партии правого толка, которая бы продвигала идею объединения Молдовы и Румынии. К слову, этот же слоган продвигал в своей предвыборной кампании Гимпу.Бэсеску раскритиковал решение ЛП лишить политической поддержки Шалару, назвав это "большой ошибкой". Реакция бывшего румынского лидера разозлила Гимпу. Главный унионист страны посоветовал Бэсеску беспокоиться о своей партии.

Племянник Гимпу Киртоакэ никак публично не прокомментировал ни реакцию Бэсеску, ни саму отставку Шалару. Между тем примар Кишинева вскочил на защиту Бэсеску после того, как бывшего румынского лидера лишили гражданства Молдовы. Тогда как Гимпу, обиженный на Бэсеску, промолчал. Киртоакэ же пошел дальше, написав на своей странице в соцсети Facebook, что, если он станет президентом в 2020 году, то издаст указ о восстановлении Бэсеску гражданства Молдовы.

Многие эксперты не исключают, что Киртоакэ может присоединиться к новому политформированию, создание которого обсуждают Шалару и Бэсеску. Возможно, что не такой уже и юный либерал имеет зуб на дядю Гимпу, который не хочет уступать ему кресло главы Либеральной партии. Между тем рейтинг молдавских либералов стремительно падает. Этот факт подтверждает 1,8% голосов, отданных в поддержку Гимпу на выборах президента. Таким образом, на парламентских выборах в 2018 году Либеральная партия может не преодолеть избирательный порог и "пролететь" мимо законодательного органа.

Эксперты подчеркивают, что у Китоакэ нет никаких шансов занять пост примара Кишинева в 2019 году, разочаровав за три срока на этом посту всех кишиневцев. Однако, как полагают аналитики, он может получить мандат депутата в будущем парламенте Молдовы в составе новой политической силы правого толка или же он будет поддержан этой партией на выборах президента в 2020 году.