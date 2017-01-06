Молдова во власти снежной стихии: готовы ли власти к непогоде

Около 86 тонн противогололедного реагента было использовано этой ночью специализированными службами на дорогах Молдовы. Таковы данные Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры страны.

В Молдову пришли снегопады. В стране действует сразу два кода метеоопасности: "оранжевый" — в связи с сильным снегом, метелями и снежными заносами и "желтый" — из-за резкого похолодания.

"На протяжении ночи над очисткой дорог в Молдове было задействовано 12 спецмашин и 29 рабочих… На данный момент участков дорог, где было бы приостановлено дорожное движение, нет", — отмечено в сообщении ведомства. Молдавские власти призывают водителей быть бдительными на дорогах, соблюдать скоростной режим в плохих метеоусловиях. Спасатели рекомендуют автолюбителям, выезжающим в путь, запастись подручными средствами, которые позволят вызволить машину из снежного плена. В багажнике должна быть лопата, небольшой мешок с песком, не лишними могут оказаться цепи противоскольжения.