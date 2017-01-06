Во Вранче произошло шестое землетрясение в новом году

Румынский Национальный институт исследований и разработок по физике Земли (INFP) зафиксировал в четверг во Вранче сразу два землетрясения в течение двух часов.

Оба толчка были магнитудой 3,8 очаг залегал на глубине более 100 км. Колебания земной поверхности слабо ощущались. Жертв и разрушений нет. В четверг утром во Вранче также произошло очередное землетрясение силой 4,1 балла по шкале Рихтера. Судя по информации INFP, с начала года в Румынии произошло 6 землетрясений. Пользователи социальных сетей выразили беспокойство по поводу участившихся подземных толчков.

"Слишком часто маленьких. Минута — и толчки", — оставляют комментарии пользователи Facebook. © FACEBOOK / CUTREMURE RECENTE Комментарии в социальных сетях по поводу недавнего землетрясения в Румынии Самые ощутимые землетрясения во Вранче — с магнитудой 5,3 — в прошлом году произошли 24 сентября и 28 декабря. Толчки ощущались также и в Молдове.