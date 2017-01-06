6 Января 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
4 парламентских фракции столкнутся вскоре с уходом депутатов
06.01.2017

Четыре парламентские фракции столкнутся вскоре с уходом депутатов. Об этом рассказали журналисту портала "Трибуна" источники в парламенте, пожелавшие остаться анонимными.

Источники отказались уточнить о каких фракциях идет речь. Но отметили, что ориентировочно из одной парламентской фракции уйдут два депутата, из других двух – по три депутата, а из четвертой – не исключено, что уйдут даже семь депутатов.

«Чем закончится этот процесс, вы увидите в ближайшее время. Но я вас уверяю, что такого феномена не было за 25 лет независимости Республики Молдова», — добавил собеседник журналиста портала "Трибуна".


 
Количество просмотров:
152
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.