4 парламентских фракции столкнутся вскоре с уходом депутатов

Четыре парламентские фракции столкнутся вскоре с уходом депутатов. Об этом рассказали журналисту портала "Трибуна" источники в парламенте, пожелавшие остаться анонимными.

Источники отказались уточнить о каких фракциях идет речь. Но отметили, что ориентировочно из одной парламентской фракции уйдут два депутата, из других двух – по три депутата, а из четвертой – не исключено, что уйдут даже семь депутатов.

«Чем закончится этот процесс, вы увидите в ближайшее время. Но я вас уверяю, что такого феномена не было за 25 лет независимости Республики Молдова», — добавил собеседник журналиста портала "Трибуна".