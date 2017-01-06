Павел Филип потребовал максимальной мобилизации из-за обрушившейся на страну непогоды

Павел Филип созвал срочное заседание, чтобы обсудить план действий в связи с объявленным оранжевым кодом метеоопасности.

Согласно информации представленной на заседании, все национальные трассы доступны для движения. Подготовлено 476 единиц спецтехники, которая по необходимости может быть приведена в действие.

Исходя из этого, премьер дал указание усилить меры по ликвидации последствий непогоды на дорогах. "В этот период большинство граждан отправляются за город, поэтому мы как никогда должны позаботиться о них. И прийти на помощь, если что-то произойдёт на дороге", - отметил глава кабмина.

Также, премьер-министр получил сведения о мерах, которые были предприняты в связи с резким похолоданием. Таким образом, Павел Филип попросил МВД поддерживать непрерывную связь с гражданами и местными властями, для максимальной мобилизации и урегулирования сложившейся ситуации.

Премьер-министр также попросил министерство здравоохранения обеспечить своевременную медицинскую помощь и доступ граждан к медицинским учреждениям на территории страны. Министерство образования получило указание, подготовиться к возвращению детей с каникул.

Информация о ситуации в стране будет предоставляться диспетчерским центром СЧС. Премьер-министр будет информирован о происходящем лично.