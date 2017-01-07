Православные христиане сегодня празднуют Рождество Христово по старому стилю

Сегодня православные христиане отмечают Рождество Христово по старому стилю, а дети ходят по домам людям, чтобы возвестить о рождении Иисуса Христа.

В Рождество каждый православный верующий отправляется на рождественское богослужение. Потом все собираются за праздничным столом. Согласно традициям, дети и молодежь ходят к родным и знакомым колядовать - возвестить о рождении Иисуса Христа.

В ночь с 6 на 7 января праздник Рождества Христова отмечают Украинская, Грузинская, Русская, Иерусалимская и Сербская Православная Церкви, афонские монастыри, живущие по старому, Юлианскому календарю, а также многие католики восточного обряда (в частности, Украинская Греко-Католическая Церковь) и часть российских протестантов.

Подготовка к Рождеству начинается задолго до праздника, а в Рождество православные восседают за праздничным столом. Обычно, в преддверии Рождества многие забивают свиней, а хозяйки готовят к празднику отборные блюда.