Главная Андрей Нэстасе: «Преступник регионального масштаба Плахотнюк пытается обмануть весь мир, что он реформатор европейской сущности, а параллельно он ищет теневые подходы к Москве» Олигарх Владимир Плахотнюк является «преступником регионального масштаба», который пытается обмануть весь мир, что он реформатор европейской сущности, а параллельно он все более настойчиво ищет теневые подходы к определяющим политику лицам в Москве.



Об этом заявил лидер Партии «Платформа Достоинство и Правда» Андрей Нэстасе после того, как на сайте Foxnews в категории мнений появилась статья за подписью Плахотнюка, в которой олигарх обращается к избранному президенту США Дональду Трампу, отмечая, что «Молдова не хочет быть втянута обратно в орбиту Москвы».



«Молдаване, вспомните, как политический и уголовный сутенер советского и нео-коммунистического происхождения, которому за последние шесть лет путем подкупа и шантажа удалось захватить все политические, правоохранительные, исполнительные и регулирующие государственные институты, коррупцией скроить антинародное парламентское большинство, похитить более трети валютных резервов государства, отмыть более 30 миллиардов долларов русской мафии, выражал уверенность, что в результате подписания Соглашения об ассоциации с ЕС и мероприятий по реформам, предпринятым правительством в соответствии с «дорожной картой», в Молдове будет ликвидирована политическая коррупция, что сделает экономическую систему страны более свободной и укрепит правовое государство», - заявил лидер ППДП.



«Вот как за наши деньги преступник регионального масштаба пытаются обмануть весь мир, что он реформатор европейской сущности, а параллельно он все более настойчиво ищет теневые подходы к определяющим политику лицам в Москве. Одного из своих посланников он недавно сделал президентом. Картонным конечно», - добавил Андрей Нэстасе.



Отметим, что вчера на сайте Foxnews в категории мнений появилась статья за подписью Плахотнюка, в которой олигарх обращается к избранному президенту США Дональду Трампу, отмечая, что «Молдова хочет быть мостом между Востоком и Западом, а не полем боя».

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