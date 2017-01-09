Компания либерала требует в ЕСПЧ от государства 10 миллионов леев

Предприятие Ruta-Prim SRL, контролируемое семьей либерала Юрия Топалэ, требует от Республики Молдова возместить ущерб в размере 10 миллионов леев в результате конфликта с примэрией Кишинева. Муниципальные власти пообещали, но не заплатили деньги за убытки, понесенные компанией за бесплатную перевозку пассажиров.

Судебный спор между компанией Ruta-Prim и примэрией достиг Европейского суда по правам человека, а Республика Молдова рискует быть обязанной возместить ущерб в размере 10 миллионов леев.

Конфликт возник после того, как компания начала обслуживать автобусные маршруты №10 и №28, и, в соответствии с контрактом, подписанным с муниципальными властями, обеспечила право на бесплатный проезд для отдельных категорий граждан, как того требует действующее законодательство.

Однако примэрия не компенсировала эти расходы, несмотря на то, что в муниципальном бюджете были предусмотрены средства на эти цели. До перехода автобусных маршрутов №10 и №28 в управлении Ruta-Prim, городской автобусный парк получал такую ​​компенсацию.

Представители Ruta-Prim неоднократно обращались в муниципальный совет и примэрию, но безрезультатно. С 2013 года компания обслуживает эти маршруты по контракту, заключенному с городским автобусным парком.



Советник-либерал Юрий Топалэ, который до 2015 года был администратором Ruta-Prim SRL, а в настоящее время является директором государственного предприятия «Железная дорога Молдовы», говорит, что нельзя считать нормальной ситуацию, когда в течение трех лет компания предоставляет услуги, которые не были оплачены.

По этой причине Ruta-Prim обратилась в суд, требуя 10 миллионов леев за период 2010-2012 гг. 12 ноября 2015 года Высшая судебная палата постановила, что иск компании неприемлем.



В этой ситуации компания Ruta-Prim обратилась в ЕСПЧ, где 15 декабря 2015 года было зарегистрировано Дело №24284/15 «Ruta-Prim SRL против Республики Молдова».

Компания Ruta-Prim SRL является одним из крупнейших поставщиков услуг пассажирского транспорта в Кишиневе, она управляет девятью маршрутами микроавтобусов и двумя автобусными маршрутами и находится под контролем семьи Топалэ.