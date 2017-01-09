Почему у Дорина нет денег

Николай МЕНЮК

Кишинев встретил новый год с огромными долгами. Дорин Киртоакэ удивился, узнав на на первом в наступившем году совещании оперативных служб примэрии, что в казне всего 20 миллионов лей, а долгов - на сто миллионов. По мнению переведенной на другую должность экс-главы финансового управления Вероники Херца, доходы от продажи муниципального имущества оказались ниже, чем прогнозировалось: в 2016 году примэрия надеялась получить 196 миллионов, но получила не больше 40 миллионов. Еще одна причина - плохое управление средствами со стороны муниципальных подразделений и неоправданные расходы. «К сожалению, у нас есть случаи, когда в декабре возникает необходимость в микроволновых печах, кипятильниках, каких-то аппаратах; для кабинета в девять квадратных метров кое-кто купил кондиционер, мощность которого рассчитана на помещение в 25 метров», - отметила Херца. Киртоакэ пообещал наказать растратчиков и распорядился ввести на два месяца режим строгой экономии.

Почему городская казна пуста и по чьей вине столица живет в долг? Почему не потратили ни гроша на празднование Нового года и Рождества? «Молдавские ведомости» попытались разобраться в этом.

«Эротические» качели в подарок от генпримара

Впервые за последние четверть века в новогоднюю ночь на площади Великого национального собрания не было ни праздника, ни концерта. У минкульта и мэрии не нашлось средств.

Деньги на новогодний концерт Киртоакэ еще в сентябре потратил на мероприятие, которое не состоялось. Мэр подписал распоряжение о выделении из городского бюджета 100 тысяч лей для проведения концерта с участием группы «Gândul Mâţei». Концерт должен был состояться 21 сентября на арене столичного цирка, но ничего не было, а само распоряжение было подписано 23 сентября. Комментируя обвинения в тратах на фиктивный концерт, мэр обвинил социалистов... в разрушении цирка в 2004 году.

На Новый год генпримар преподнес кишиневцам сюрприз в виде качелей на ПВНС. Родители и дети получили возможность развлечься созерцанием панно с полуобнаженными девицами на пляжах райских островов, откуда, видимо, их и привезли - купили по дешевке на рапродаже по случаю конца пляжного сезона.

Город возмутился «эротическими» каруселями, однако реакции властей не последовало. Промолчали и борцы за мораль, которые не так давно развернули мощную кампанию против панно с колготками одной молдавской фирмы.

Кто украл наши деньги?

Ситуация с новогодними мероприятиями, которых не было, активно обсуждалась в социальных сетях.

Вот что написал на своей страничке предприниматель Виктор Шелин:«Кишинев - столица! - не позволил себе провести концерт в новогоднюю ночь для кишиневцев и гостей! Нет денег? Украли? Установили карусели на площади и продают детям билеты. Площадь на новогодние праздники превратили в бизнес-проект! Но я и мои предприятия перечисляем в бюджет Кишинева десятки миллионов лей ежегодно и хотим видеть, что деньги идут на городскую инфраструктуру и на радость жителям! В 2017 году мы все вместе, независимо от политических взглядов, вместе должны выгнать этого недоумка и импотента в политике Киртоакэ!».

Жителям столицы оставалось только позавидовать бельчанам и орхейцам: в этих городах в новогоднюю ночь развернулась праздничная феерия, в которой приняли участие десятки тысяч человек. Кишинев впервые потерял статус новогодней столицы страны.

Где деньги, Дорин?

Мэр не упускает случая поплакаться на нехватку денег, сводя все козням чиновников. Между тем Счетная палата давно выяснила, почему денег нет.

На последнем заседании СП под руководством Серафима Урекяна 26 июля 201 года обсуждался отчет аудита эффективного использования публичного имущества кишиневскими властями в 2014-2015 годах. Аудиторы вслух сказали то, что хнают все: чиновники разбазаривают и воруют публичные средства и активы на всех уровнях.

Члены Счетной палаты были удивлены размахом нарушений. На баланс властей первого и второго уровней не были взяты 213 объектов недвижимости стоимостью в 308 миллионов лей. Сотни гектаров муниципальной земли незаконно перешли к другим собственникам. Укоренилась традиция отдавать земельные участки по решению судов. Только в 2014-2015 годах таким образом муниципий потерял в черте города 25 участков общей площадью 14 гектаров. Через суд предприниматели добивались приватизации и аренды земли и объектов по своим ценам. Только от приватизации и сдачи в аренду участков площадью 9,3 гектара по ценам, установленным судом, городской бюджет потерял около 139 миллионов лей. Хотя Высшая судебная палата в декабре 2014 года запретила сдачу в аренду или приватизацию земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в публичной собственности, через суд: только путем открытых публичных торгов.



Столичными зданиями продолжают бесплатно пользоваться ГП «Registru», ЗАГС, городской комиссариат полиции, хотя подписаны контракты об аренде. Только за последние два года город недосчитался 6,6 миллиона лей. Еще 19 миллионов лей не попали в казну из-за более низкого, чем установлено законом, квантума рыночного коэффициента. За последние два года более чем вдвое выросла сумма задолженности за аренду земли, которая на 1 января 2016 года составила 16,5 миллиона лей. Срок действия 14 процентов договоров аренды истек, и деньги по ним не попадут в бюджет.

В пригородах за последние два года бюджеты примэрий потеряли более 50 миллионов из-за нарушений при продаже, приватизации или сдаче в аренду земельных участков. В «букете» других нарушений - невзятие на бухгалтерский учет земли и объектов публичной собственности; отсутствие или слабость контроля за ее использованием.



Киртоакэ оценил результаты аудита как предвзятые и заявил, что ситуация из года в год улучшается. Все вопросы он проигнорировал. В ответ Урекян обещал направить материалы в прокуратуру и другие компетентные органы. Но лидер либералов Михай Гимпу отвел от племянника сгущающиеся тучи проверок. Уже 29 июля правящий альянс срочно назначил новым председателем СП вице-председателя Либеральной партии Вячеслава Унтилэ. Первое заседание СП в новом составе дало новую трактовку тому же самому проведенному аудиту. В докладе уже не упоминались факты воровства, коррупции и разбазаривания публичных средств и собственности - стрелки перевели на минфин и другие госструктуры.

Продажа с аукционов за бесценок

В столице процветают схемы незаконного отчуждения муниципальной земли за гроши. Процесс повторяется из года в год. За время правления городом Дорином Киртоакэ с 2007 года почти 27 гектаров земли в Кишиневе были незаконно отчуждены.

В начале прошлого года в Кишиневе должен был пройти аукцион, организованный судебными приставами, на котором планировали продать 22 земельных участка в престижных районах города. Благодаря муниципальным советникам и гражданским активистам «сделку» года провести не удалось.

Схема проста и действует до сих пор. Лакомый участок отчуждается судебным решением, которое практически сразу принимается к исполнению примэрией. Через суд частники также добиваются права на аренду участков, а затем - тоже через суд - переводят их в собственность. При этом примэрия не пользуется возможностью обжалования решений в вышестоящих инстанциях, а если и обжалует, то после установленного для этого законом срока и кассации отклоняются. Судебные приставы скрытно проводят аукционы, публикуя объявления в неприметных изданиях.

В списке несостоявшегося аукциона земель множество участков не имели кадастровых номеров и располагались в дорогостоящих районах столицы. По оценке риэлторов, рыночная стоимость этих участков - не менее 300-400 миллионов евро, в то время как в случае проведения аукциона мэрия планировала получить всего лишь около 5 миллионов лей. При подобной практике неудивительно, что городская казна пуста и из года в год растет дефицит бюджета. В 2012 году он составлял 20 миллионов лей, но за четыре года вырос в пять раз, достигнув в 2016 году более 103 миллионов.

Киртоакэ не боится долгов, потому что не отчитывается об их суммах

Подводя итоги года, Киртоакэ заявил на пресс-конференции 31 декабря, что, несмотря на все трудности, Кишинев добился беспрецедентных успехов. Главным своим достижением он считает подписанный в начале декабря контракт с ЕБРР о кредите для реализации проекта повышения энергоэффективности и термоизоляции столичных зданий. В ближайшее время аналогичное соглашение будет подписано и с ЕИБ. Иностранные банки предоставят на первом этапе проекта кредиты по 10 миллионов евро каждый, а Шведское агентство международного развития выделит еще 5 миллионов евро в виде гранта. Общая стоимость всего проекта около 500 миллионов евро.

Киртоакэ похвастался, что при поддержке этих финансовых учреждений были также реализованы или находятся на стадии внедрения проекты закупки новых троллейбусов, реконструкции водопровода и канализации, ремонта дорог и управления отходами.

Между тем в примэрии никто толком не мог в прошлом году ответить на вопрос о долгах. На заседании МСК в декабре 2016 года и.о. главы управления финансов Валентина Вэздэуцан затруднилась привести конкретную цифру, но отметила, что за первые девять месяцев года столичные власти потратили из карманов налогоплательщиков 39,6 миллиона лей только на оплату процентов по набранным кредитам: «12,2 миллиона лей потрачено на обслуживание процентов по внешним займам и 27,4 миллиона - на обслуживание процентов по внутренним кредитам».

Советник от ПСРМ Петр Бурдужа заявил, что общий долг примэрии за первое полугодие составил 389,5 миллиона лей. Таким образом, он увеличился почти на 243 миллиона, на что пошли эти деньги - неясно.

Долговая нагрузка на бюджет неуклонно растет, он искусственно «надувается» с помощью финансовых инструментов в форме новых долговых обязательств. При этом эффективность расходования средств на строительство инфраструктурных объектов за счет кредиторов оставляет желать лучшего. Завышаются цены на строительство и реконструкцию не менее чем на треть. Внутренние кредиты, которые берет генпримар для «латания дыр», усугубляют ситуацию. Даже минфин не может себе позволить взять кредиты в коммерческих банках для финансирования кассовых разрывов отдельных статей расходов, так как процентные ставки нынче уже зашкаливают за 25 процентов. Но столичный градоначальник не боится накопления долгов, потому что никому не отчитывается. Советники утверждают, что до сих пор, несмотря на предпринятые попытки, они до сих пор не могут получить от примэрии четкого расклада по всем кредитам, чтобы понять и оценить риски. По большинству кредитов примэрия - на стадии каникул по выплатам. Что будет потом, никто толком не знает. Расплачиваться, судя по всему, придется кишиневцам повышенными тарифами на коммунальные услуги и новыми налогами, как в случае с украденным миллиардом.

Путешественники

В начале 2016 года финансовая инспекция провела проверки в финансовом управлении столичной мэрии. Инспекторы отметили, что глава управления по международным связям, региональному сотрудничеству и евроинтеграции Габриела Чумак, одноклассница генпримара, находясь два года за границей (она трудится в зарубежном банке), продолжала числиться сотрудником столичной примэрии. За время заграничной командировки Чумак получила из бюджета Кишинева зарплату на сумму в 349 тысяч лей – это в дополнение к основной зарплате в Люксембурге.

Муниципальные советники после огласки этих данных решили разобраться с заграничными командировками столичных чиновников. И выяснили, что списки заграничных командировок с 2007 года утверждались лично Киртоакэ без консультаций с МСК.

Поездками муниципальных чиновников интересовались и советники прошлого созыва МСК. В частности, в 2014 году на запрос коммунистов был получен ответ, что затраты на поездки муниципальных чиновников с 1 июля 2012 по 23 сентября 2013 года составили более 691,6 тысячи лей. И это - без учета средств, потраченных на заграничные странствия непосредственно муниципальными управлениями из внебюджетных фондов.

Сам генпримар более 30 процентов своего рабочего времени в прошлом году провел за пределами страны. Он совершил более 20 поездок за бюджетные деньги. География самая разная, но чаще всего мэр посещал Брюссель и Румынию, далее идут Турция, Китай, Испания, Франция, Швеция, США и т.д..

Выяснилось также, что столичные чиновники не стесняются тратить на зарубежные поездки не только средства, заложенные на региональное сотрудничество и евроинтеграцию, но и финансы из резервного фонда столицы, которые предназначены прежде всего для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Примэрия с трудом нашла средства, обещанные жертвам взрыва в кафе «La Soacră» на столичном рынке.