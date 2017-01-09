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Политика
Кто поедет с президентом в Москву
09.01.2017

На 16-18 января запланирован официальный визит президента Молдовы Игоря Додон в Российскую Федерацию, в Москву. Кто будет его сопровождать в этой первой зарубежной поездке? 

В официальную делегацию будут включены:

Додон Игорь – президент Республики Молдова,

Гречаный Зинаида – председатель парламентской фракции социалисто, председатель межпарламентской группы молдо-российской дружбы,

Негуца Андрей – депутат парламента, одновременно и советник президента по внешних связей,

Ирина Влах – башкан Гагаузии,

Шова Василий – советник президента по вопросам реинтеграции,

Чебан Ион – советник президента по политическим вопросам,

Брагиш Думитру – посол РМ в Российской Федерации,

Мынея Николай – министр-советник посольства РМ в РФ,

Корчмарь Валерий – главный специалист (фотограф) аппарата президента,

Жунку Сергей – зам. начальника главного управления охраны президента,

Филипов Лилиан – офицер охраны


 
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