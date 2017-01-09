Посол США лоббировал Филата в разгар скандала о краже миллиарда

Имя посла США в Молдове Джеймса Петтита, а также целого ряда сотрудников дипмиссии, фигурирует в Отчете одной из лоббистских компаний США по итогам поддержки и продвижения экс-премьера Филата, осужденного за коррупцию.

Согласно документу, за отчетный период Джеймс Петтит дважды проводил лоббистскую деятельность для партии Филата. Привлекает внимание, что это проходило в разгар скандала и обвинений правящей тогда ЛДПМ и ее лидера Владимира Филата в краже миллиарда долларов из финансовой системы Молдовы.

В этом же Отчете, особенная роль отведена помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд. В посвященной Нуланд графе Отчета указано, что целью ее деятельности была «встреча с клиентом».

Бывший депутат Александр Петков, опубликовавший в социальных сетях часть этого материала, считает, что Молдову ожидает «очередной вал разоблачений», который будет связан с деятельностью посла США в Молдове.

«Все же, стоит отдать должное Г-ну Послу, про него хоть не написано, как про Викторию. В Отчете ясно написано, что она обслуживала "клиента"», - пишет Петков.

Он отметил, что «партнеры очень быстро "перешли на другие рельсы", как только Филат оказался в тюрьме. Теперь, они фигурируют в отчете о сотрудничестве с партией Плахотнюка», вероятно, имея в виду, что в 2016 году о встрече с Викторией Нуланд уже рапортовал олигарх Владимир Плахотнюк, полностью контролирующий молдавскую власть и юстицию. Позже, в конце декабря 2016 года, посол США в Молдове в одном из телеэфиров сделал ряд заявлений, расцененных в молдавском обществе, как неприкрытая поддержка олигарха, чей антирейтинг в Молдове превышает 90%.

«А мы всё удивляемся: каким таким загадочным образом американские дипломаты "не замечают" преступлений режима», - заключил Петков, сопроводив свое заявление выдержкой из Отчета лоббистской компании Fianna Strategies, LLC.

Американская дипмиссия в Молдове пока никак не отреагировала в связи с представленными фактами продвижения осужденного за коррупцию политика.

Джеймс Петтит является послом США в Молдове с 30 января 2015 года.