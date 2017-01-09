Экономический совет: во что надо вкладывать деньги в 2017 году

Вопрос, как сохранить и преумножить свободные средства, всегда остро стоял в нашей стране ввиду того, что часть эффективных инструментов, распространенных по всему миру, не доступна в Молдове. Речь идет и о работе фондовой биржи (игра на акциях в Молдове не распространена), и о вложениях в золотые слитки (банки своим клиентам этой услуги не предлагают). В Кишиневе золото в слитках можно купить лишь в частных компаниях.

По-прежнему в Молдове люди доверяют "кубышке" в валюте и покупке недвижимости.

Экономический эксперт Виорел Гырбу в комментарии Sputnik рассказал о том, стоит ли экономить ради того, чтобы накопить. "Я считаю, что экономия ради экономии никому не нужна. Вместо того, чтобы урезать себя в расходах и складывать деньги в кубышку, я советую людям потратить эти средства на повышение квалификации и саморазвитие. Чтобы в конечном итоге человек благодаря полученным навыкам и умению смог найти более высокооплачиваемую работу. Рост стабильного дохода – это самое лучшее вознаграждение", — отметил Гырбу.

При этом эксперт подчеркнул, что правило разделения валютных корзин еще никто не отменял.

"Традиционным инструментом сохранности средств является разделение их на три типа депозитов – в леях, долларах и евро. Это подстрахует граждан от вероятных валютных колебаний", — пояснил Гырбу. По его мнению, людям незачем пытаться играть на валютных колебаниях при отсутствии специализированных навыков и знаний, к тому же эксперты ожидают в 2017 году своеобразной "уравниловки" между долларом и евро.

"Вполне вероятно, что евро будет терять свои позиции по отношению к доллару, и курс европейской и американской валют сравняется. По крайней мере, об этом говорят все ведущие мировые экономисты", — заключил эксперт. Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.