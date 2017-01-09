Каким будет год Петуха для Молдовы: политический прогноз

Новогодние праздники пройдут и с 28 января жителям Молдовы предстоит жить под оком амбициозного Петуха, у которого в руке огненный меч.

"Нам с вами вряд ли стоит рассчитывать на спокойную жизнь. И виноваты в этом не какая-то партия или ее лидер. Каждый год Космос предлагает нам, землянам, научиться чему-то новому, начать освоение новых способов взаимодействия с планетарными энергиями Вселенной в соответствии с ее законами", — заявила Sputnik астролог Татьяна Палади.

Эксперт отметила, что в ожидаются трудности в финансовой сфере, уменьшение денежных потоков с 6 февраля по 9 июня. Палади прогнозирует, что политический режим (законотворческая деятельность парламента, реформы и решения правительства и президента) будет развиваться по пути модернизации и реформ, ориентированные на ценности высокоразвитых стран. Это выведет нашу страну на новый виток развития.

"Мы почувствуем в 2017 году акцент на сильное чувство наших граждан, что страна должна работать, чтобы быть продуктивной. В молдавском обществе все больше людей выражают чувство усталости. Они захотят совершить что-то определенное и заработать деньги, а не ждать от кого-то чего-то", — предрекает астролог. По ее словам, 2017-й — время медленного, но уверенного накопления всевозможных ресурсов, как материальных, так и психологических. Но при этом, среди граждан будет расти волна недовольств и противоречий, вспышки серьезных выступлений против органов власти.

Астролог уверяет, что весь 2017 год планета Сатурн будет находиться во Втором Астрологическом Доме Молдовы. Сатурн будет "спрашивать" с руководства нашего государства за состояние дел и необходимость нести ответственность за отношение к национальному богатству, за свои поступки, за закон и порядок. Сатурн во Втором доме указывает на необходимость проводить ревизии банков, финансовых и материальных ресурсов, богатства, экономики, национального продукта. Молдова почувствует сильное побуждение структурировать свою финансовую ситуацию. При этом, нас не ждет крупномасштабное процветание: доходы большинства людей могут не быть очень большими и они ощутят сильное беспокойство насчет денег и других факторов надежности.

Палади отмечает, что в 2017-2018 годах Петух, а затем Собака, снимут маски со многих высокопоставленных чиновников, но это их мало коснется, потому что им очень комфортно с Лошадью — знак парламента Молдовы 2014 года, премьера Павла Филипа и Росийской Федерации, а также с Тигром — Евросоюзом и Обезьяной — США. У них гармоничные отношения с этими партнерами и не стоит ожидать сильных конфликтных ситуаций между ними. "Другой вопрос, как они поведут себя на своих ответственных постах в наступающем году? Политики должны в 2017 году быть очень осторожными и перед принятием важных решений государственного значения, тщательно взвешивать все "за" и "против". Нужно ответственно подумать, стоит ли провести досрочные парламентские выборы, то есть менять сильную Лошадь, совместимую с Молдовой, на динамичного Петуха", — считает астролог. Самое лучшее время для вобора нового Парламента — это первый квартал 2018 года.