Сложная миссия: углубление европейской интеграции и восстановление отношений с Россией

Дионис Ченуша

Налаживание сбалансированных отношений, как с Западом, так и с Россией, представляет собой вечную задачу для сил, ведущих борьбу за политическую власть в Молдове. Эту же цель преследуют и симпатизирующие Евросоюзу нынешние власти страны. Статья, под которой стоит подпись лидера ДПМ Влада Плахотнюка (FoxNews, 7 января 2017 г.), проводит параллель между перезагрузкой российско-американских отношений, анонсированной Дональдом Трампом, и планом Кишинёва помириться с Москвой. Эта статья отражает политическую концепцию нынешних властей, в рамках которой приоритетами являются и европейская интеграция, и восстановление политико-экономических отношений с Россией. Правящие партии в очередной раз демонстрируют тот факт, что они руководствуются внутриполитическими расчётами, полностью упуская из виду региональные геополитические реалии.

О зависимости от России

В силу исторического наследия, Молдова сохраняет различные формы зависимости от России. Об этом свидетельствуют и постоянные колебания электората между Востоком и Западом. Такое двойственное движение является результатом прагматичного интереса к европейской модели функционирования государства, а также следствием восприятия, скорее обманчивого, российской модели, лишённой устойчивости в отсутствие недемократического политического режима и нефтезависимой экономики (основанной на экспорте углеводородов).

Европейская интеграция является крайне полезным инструментом в плане устранения чрезмерной зависимости от России и порочных последствий этой зависимости (торговые эмбарго), в первую очередь за счёт повышения функциональности молдавского государства. Действия проевропейских правительств в направлении ЕС встретили широкое противодействие со стороны России (торговые санкции, эмбарго, очерняющие информационные кампании и т.д.), предпринятое с целью повысить политические и экономические издержки для политического класса с проевропейскими взглядами.

Диверсификация внешней торговли за счёт выхода на рынок ЕС или создание межсистемных взаимосвязей с европейской энергосистемой через Румынию могут лишь уменьшить влияние российского фактора. Окончательное устранение зависимости от России практически невозможно из-за объективных причин экономического и политического характера, а также ряда факторов в сфере безопасности. Потому политические обещания на этот счёт являются не чем иным, как популизмом в чистом виде.

По практическим соображениям, для постсоветских стран-членов СНГ столь же непригодно и ведение углублённого диалога с ЕС одновременно с поддержанием позитивных отношений с Россией. Ведь Москва выступает против любого расширения европейского влияния за пределы нынешних восточных границ ЕС. С одной стороны, ЕС рассматривается как естественный противовес российскому влиянию, осуществляемому в регионе путём принудительного расширения Евразийского экономического союза (случай Армении на Южном Кавказе). С другой стороны, европейская модель несёт в себе риски для всей российской политической системы, глубоко коррумпированной, построенной на принципах показной демократии и обладающей легитимностью вследствие фактического уничтожения критического мышления среди российских граждан. Таким образом, успех европейской интеграции в странах Восточного партнёрства во многом зависит от доброй воли и терпимости России к присутствию ЕС в регионе. В любом случае, успех России в деле саботирования европейской интеграции пропорционален степени неэффективности и коррумпированности политического класса в странах Восточного партнёрства.

Намерения Кишинёва в плане многовекторной внешней политики

Статья за подписью лидера Демпартии Влада Плахотнюка представляет собой, прежде всего, ту форму, с помощью которой он желает выделиться, воспользовавшись такой темой международного масштаба, как российско-американский диалог. В то же время, в статье представлена геополитическая стратегия властей страны и партии Плахотнюка в отношениях с Западом (США и ЕС) и с Россией. Очевидно, что власти хотят извлечь выгоду из обещания Дональда Трампа перезагрузить отношения с Россией.

Снижение уровня конфронтации между США и Россией, обещанное Трампом и желанное для Плахотнюка, должно начаться с отказа от экономических и политических санкций. Они, однако, стали результатом действий России по дестабилизации Украины (милитаризация и пропаганда сепаратизма, аннексия территорий). До тех пор, пока Россия не выполняет Минские соглашения, переговоры о снятии санкций опасны и могут стимулировать ещё большую агрессивность России. Но этот аспект Плахотнюк, конечно же, игнорирует, полностью исключая украинский фактор из своих геополитических расчётов.

Плахотнюк неоднократно возвращается к идее Молдовы как моста между Востоком и Западом. На практике Россия не терпит посредников в своих отношениях с Западом, которые она желает строить на равных. Потому примерка на себя роли „моста” является столь же непрактичным, сколь и несерьёзным шагом, принимая во внимание конфликты, генерируемые всё более антизападной Россией.

Статья правильно указывает на тот факт, что большинство молдавских граждан разделяют проевропейские симпатии, не выступая при этом против России. Проблема, однако, заключается в другом. Россия считает, что движение Молдовы в сторону Евросоюза в более широкой геополитической перспективе носит антироссийскую направленность. Потому аргументы и доказательства, подтверждающие полезность и безопасность европейской интеграции, не имеют для России никакого значения. Ведь Молдова, как и Украина или Грузия, считается уязвимым участком в рамках дуги российского влияния. Чтобы исправить ситуацию, для начала европейскую интеграцию нужно замедлить, а затем окончательно остановить в каждой из этих стран – в том случае, если России не удастся изменить ЕС изнутри, в результате роста влияния пророссийских популистов и евроскептиков в 2017 году (во Франции, Германии, Нидерландах). В конечном счёте, это может привести к замедлению или даже прекращению экспорта европейской модели среди восточных соседей Евросоюза. Состояние „усталости” у граждан Восточной Европы будет неизбежно усиливаться, ещё прочнее укореняя среди них евроскептицизм.

Налицо попытка Влада Плахотнюка подчеркнуть проевропейские устремления руководства страны в контексте прихода на пост президента Игоря Додона, декларирующего свои пророссийские взгляды. В связи с этим статья напоминает о символических полномочиях президента, не позволяющих ему оказывать эффективное влияние на внешнюю политику. Целью является не только заверить внешних партнёров в том, что Молдова не изменит своему европейскому вектору, но и продемонстрировать прозападную позицию Демократической партии.

Наконец, статья за подписью Влада Плахотнюка вновь поднимает старую тему многовекторной внешней политики. Но лидер ДПМ не предлагает какого-либо жизнеспособного решения, учитывающего геополитическое видение России, для которой европейская интеграция в Восточной Европе является вещью несовместимой и даже экзистенциальной проблемой.

Вместо заключения...

Молдавские власти заявляют как о своей приверженности европейскому вектору и западным ценностям, так и о повышенном интересе к хорошим отношениям с Россией. Но это не объясняет, как можно примирить западные ценности, желанные для жителей Молдовы, с возобновлением диалога с Россией, прилагающей огромные усилия для противодействия этим ценностям. В игре вокруг многовекторной внешней политики и проевропейские, и пророссийские политические силы теряют чувство геополитической реальности, где Россия желает перезагрузить ту форму европейского проекта, в которой он находится сейчас.

До сих пор зависимость от России использовалась Москвой в деструктивных целях. Никогда российский фактор не играл позитивной роли в проведении каких-либо реформ, даже в плане содействия жизнеспособному решению приднестровского конфликта, эксплуатируемого Москвой уже в течение 25 лет. В отличие от российского фактора, европейский претендует на роль проводника позитивных изменений, предстающих в виде конкретных проектов в области развития. В обоих случаях, однако, коррумпированность политического класса усугубляет зависимость от внешних факторов. Ведь нехватка в Молдове политических сил с незапятнанной репутацией пока не позволяет ЕС полагаться на заслуживающих доверия носителей преобразований. Таково одно из объяснений факта присвоения средств из банковской системы в период правления партий с проевропейскими устремлениями и поведением, характерным, скорее, для российского политического класса.

Конечно, Россия важна в качестве рынка сбыта, рынка труда или экспортёра углеводородов. Но многие молдавские граждане работают в ЕС или США, туда также поставляются молдавские товары. Однако разница состоит в том, что ни ЕС, ни США не используют зависимое состояние Молдовы для того, чтобы ограничивать её суверенитет, препятствуя тем самым проведению реформ.

Наконец, для Молдовы важно, чтобы зависимость от внешних факторов была дозированной, а наиболее вредные её аспекты были вообще устранены. Но чтобы страна могла по максимуму и в положительном плане воспользоваться влиянием извне, Молдове необходим прозрачный, добропорядочный и демократичный политический класс, который пока в основном отсутствует.