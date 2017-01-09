Свыше 560 заключённых было амнистировано в 2016 году

Более 560 заключенных было амнистировано в 2016 году. Принятый по случаю 25-й годовщины Независимости Республики Молдова Закон об амнистии означает воздух свободы для ещё одной тысячи других тюремных узников, ожидающих приговора судебной инстанции.

Хотя некоторые эксперты утверждают, что закон принят с опозданием, а дела заключённых уже успели покрыться пылью на столах судей, власти заявляют, что в таких случаях необходима оценка рисков, поскольку каждый второй освобождённый заключённый рецидивирует, отмечает «Mesager».

Не любой заключённый, однако, может просить об амнистии. Те, кто совершил более тяжёлые правонарушения, могут надеяться лишь на сокращение срока заключения, а осуждённые за убийство, злоупотребление влиянием, подделку документов или взяточничество, от наказания не освобождаются.

«К настоящему моменту пенитенциарная система направила в судебные инстанции, так как именно судебная инстанция является той компетентной структурой, которая может распорядиться о наказании, об освобождении или сокращении срока наказания, свыше 1600 обращений. Амнистия уже применена в отношении 568 заключённых», - заявил вице-министр юстиции Анатолие Мунтяну.

Юристы правозащитной организации «Promo-LEX» считают, что принятие Закона об амнистии своевременно, потому что пенитенциарные учреждения переполнены, а условия заключения в них оставляют желать много лучшего. Правда, адвокатура настаивает на том, что принятие закона запоздало. «Амнистия, конечно, это решение, но решение краткосрочное, поскольку амнистией определённого числа лиц проблему условий содержания в тюрьмах не решить. Нужны другие меры, то же строительство пенитенциариев. Хотя, конечно, если бы закон был опубликован раньше, можно было бы сэкономить больше финансовых средств из государственного бюджета», - заявил адвокат Вадим Виеру.

Власти объясняют запаздывание тем, что необходимо было оценить все риски рецидивов. Связано это с тем, что около 50 процентов амнистированных осуждённых вновь попадают в тюрьмы. «Я бы выступал за то, чтобы механизм приводился в действие без спешки, даже если и существуют определённые риски того, что государство какое-то время будет нести дополнительные расходы. Я бы отдал приоритет качеству применения амнистии, а не оперативности», - уточнил вице-министр юстиции.

Под действие Закона об амнистии подпадают свыше 2200 человек, из которых 1200 могут быть освобождены, а ещё тысяча человек может претендовать на сокращение срока заключения.