Пример Дональда Трампа для Игоря Додона и Павла Филипа

Президент США Барак Обама, на финишной прямой своего мандата, пытается убедить конгрессменов не поддерживать законопроект, предложенный республиканцами, который предусматривает отмену системы обязательного медицинского страхования, введенный по его инициативе. Кстати, республиканцы представили этот законопроект, чтобы дать возможность избранному президенту США Дональду Трампу выполнить одно из своих предвыборных обещаний.

Дональд Трамп «нащупал» чувствительный вопрос для американских избирателей, и смог воспользоваться им во время избирательной кампании, так как количество недовольных системой обязательного медицинского страхования достаточно велико. В Молдове также существует система обязательного медицинского страхования. Конечно, мы не можем сравнивать ее с системой США с точки зрения эффективности, но в том, что касается недовольных ее деятельностью, мы можем провести некоторые параллели.

Что представляет, в настоящий момент, система обязательного медицинского страхования Р. Молдова? Я не думаю, что ошибусь, если скажу, что это огромный механизм по «высасыванию денег» из физических и юридических лиц, который даже приблизительно не выполнил, те цели, которые стояли в основе его введения. Например, в этом году бюджет обязательного медицинского страхования составил 6 млрд. леев. И в предыдущие годы, выделенные суммы в этом отношении были такими же значимыми. Значит ли это, что за счет этих миллиардов ситуация в медицинской системе и доступ населения к услугам здравоохранения улучшились?

Нет! В большинстве случаев, когда вы обращаетесь к врачу, ссылаясь на медицинский полис обязательного страхования, вам отвечают, что ресурсы на данный вид услуг в текущем году были уже исчерпаны (хотя заявки иногда вы делаете в первой половине года). Как и раньше, если простой человек не вытащит деньги из своего кармана и не переложит в карман врача, ничего хорошего не произойдет для него. Следовательно, коррупция в этой системе осталась на том же уровне. Условия в стационарах (особенно в районных центрах) остаются катастрофическими (в прессе иногда появляются кадры с разными видами насекомыми или даже крысами, прогуливающимися среди больных). Заработные платы врачей, хотя и существовали неоднократные попытки доказать, что они увеличились, остаются мизерными. Список, субсидируемых государством медикаментов, даже если власти и говорят, что растет из года в год, в реальности ситуация совсем не изменилась, и бедные люди, как покупали лекарства за свой счет, так и покупают.

Перечень недостатков и дефектов системы можно продолжить, но и так понятно, что как система здравоохранения, так и система обязательного медицинского страхования, в частности, в Молдове давно обанкротились, только ни у кого нет смелости признать это. Я лично за то, чтобы в стране существовало несколько государственных учреждений (не много, а несколько), хорошо оборудованных и с соответствующим финансированием, где бы реально предоставлялось бесплатное медицинское обслуживание (без предоставления взяток врачам) представителям социально-уязвимых слоев населения, а остальных граждан – освободить от уплаты вносов в обязательное медицинское страхование, взамен предоставив им возможность перенаправлять соответствующие деньги в частные современные медицинские учреждения. В те же частные медицинские учреждения можно обязать и работодателей направлять определенную часть ресурсов для обеспечения минимума медицинских услуг своим сотрудникам. Использовали соответствующие деньги – хорошо, не использовали – они остаются на счету для другого раза, чтобы не потерять их. Таким образом, и государство сэкономит часть денег, которые сейчас выплачивается для обеспечения больничных механизмов, унаследованных из советского прошлого, и которые невозможно реформировать, коррупции будет меньше, и граждане, независимо от принадлежности к какой-либо социальной или другой категории, будут получать медицинские услуги более высокого уровня.

В 2016 году, премьер Павел Филип осознал серьезнейшую проблему, неэффективной пенсионной системы Республики Молдова и сделал жесткую реформу, но совершенно необходимую, за которую последующие поколения будут его благодарить. Сейчас, как премьер-министр Павел Филип, так и президент Игорь Додон (который обладает правом законодательной инициативы, а также другими прерогативами), могут сделать в государстве другие очень важные реформы, в частности, касающейся системы обязательного медицинского страхования. Но у кого из них будет достаточно смелости, чтобы последовать примеру Дональда Трампа?

Игорь Волницкий