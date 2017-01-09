Киртоакэ остался в Вене: генпримар снова не явился на работу

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Политика
Очередное заседание муниципальных служб примэрии уже традиционно провел вице-примар Кишинева Нистор Грозаву.
Он отметил, что Дорин Киртоакэ скоро подойдет, и, чтобы не терять время, предложил начать планерку, однако, до ее конца Киртоакэ в примэрию так и не явился.
Напомним, 5 января Дорина Киртоакэ застали в одном из отелей Вены с незнакомой блондинкой. Позже были опубликованы цены на питание и проживание в гостинице, которые едва ли назовешь доступными для рядового государственного служащего.
Тем временем, кишиневцы ждут прилета самолета из Вены, чтобы дороги столицы, наконец, были очищены от снега.
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