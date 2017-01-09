Николае Негру: Является Красносельский коллегой Додона ?

Является Красносельский коллегой Додона, главой какого-либо государства? Этому вопросу задается политический комментатор Николае Негру в статье „Встреча „в верхах” между двумя марионетками”. Автор находит и ответ. „Да, это так, если расшифровать „тонкости” из пресс-релиза Аппарата президента Республики Молдова”, - подчеркивает комментатор, цитируемый IPN.

Николае Негру отмечает, что Тирасполь, менее чувствительный к заявлениям Кишинева, называет вещи своими именами: в Бендерах 4 января состоялась встреча „президентов” Приднестровья и Республики Молдова. И российская пресса трезвонила об „исторической встрече президентов” названных „стран”, отмечает комментатор.

Что касается заявления Игоря Додона о том, что встреча прошла „на уровне высшего руководства” после 8 лет перерыва, Николае Негру говорит, что хвастовство Игоря Додона неправильно с хронологической точки зрения. Последняя встреча Владимира Воронина с приднестровским лидером Игорем Смирновым состоялась в присутствии тогдашнего президента России Дмитрия Медведева, не в 2008 году, а 18 марта 2009 года в Барвихе.

Кроме того, комментатор задается вопросом, если встречи Влада Филата с Игорем Смирновым на стадионе „Шериф” в Тирасполе, Юрия Лянкэ с Евгением Шевчуком в Германии были „высокого уровня”. „Или уровень премьер-министра Республики Молдова недостаточно престижный для крупного „президента” „республики”, которая, по крайней мере, официально, является частью территории Республики Молдова?”, отмечает Николае Негру.

По словам комментатора, Игорь Додон обещает, что „в ближайшее время” состоится другая „встреча на высшем уровне”, в ходе которой будет обсуждаться „набор решений” для вопросов, рассмотренных в прошлую среду. „Прячась за ложной заботой о гражданах с обоих берегов Днестра, он изо всех сил старается реализовать план России по получению, на первом этапе, уступок, которые предоставили бы приднестровскому региону преимущества и комфорт признанного государства, без того, чтобы принять гражданство Республики Молдова. Речь идет, в первую очередь, об автомобильных номерных табличек без знаков отличия Республики Молдова и праве ездить с ними в Европе, признании дипломов, о международном телефонном коде и других вещах, которые создают неудобства сепаратистам”, добавляет Николае Негру.

По мнению комментатора, если будет получено фактическое признание сепаратистского региона, остается только один шаг до федерализации Республики Молдова. Таким образом, проигрыш превращается в победу для России: она снимает с себя бремя оказания помощи приднестровскому региону, поставив его на хрупкие плечи Республики Молдова и, по умолчанию, Румынии и Запада в целом, возобновив и рычаг влияния на внутреннюю и внешнюю политику Кишинева”, отмечает автор.

Он добавляет, что сейчас Игорь Додон берет на себя роль „троянского коня” России в Кишиневе”. Его встречи с Красносельским принадлежат „марионеткам, которые отличаются тем, что Тираспольский лидер ведет себя более достойно, как „настоящий президент”, в то время как президент Республики Молдова унижается, растоптав должность, суверенитет и независимость, чьим гарантом должен быть”, подчеркивает автор.

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