Директор ЖДМ от ПЛ хочет отсудить у Молдовы 10 млн. леев за услуги, гарантированные Дорином Киртоакэ

Компания ООО "Ruta-Prim", подконтрольная семье либерала Юрие Топалэ (гендиректора Госпредприятия "Железная дорога Молдовы"), требует у Республики Молдова выплаты компенсации в размере 10 млн. леев в результате спора с Кишиневской примэрией, которая пообещала, но не заплатила деньги за понесенные ООО "Ruta-Prim" затраты за бесплатный провоз пассажиров, пишет "mold-street.com".

Судебная тяжба между компанией "Ruta-Prim" и Кишиневской примэрией дошла до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), а Республику Молдова могут обязать возместить ущерб в размере 10 миллионов леев.

Примэрия лишь обещает

Все началось еще в 2010 г., когда 30 марта генеральный примар мун. Кишинев вынес распоряжение N 230-d об обслуживании автобусных маршрутов 10 и 28.

Согласно документу, начиная с 1 апреля 2010 г. "пассажирскими перевозками в коммунах Грэтиешть и Хулбоака будут заниматься маршруты 10 и 28", которые администрировала компания "Ruta-Prim". Документ устанавливал, что "стоимость проезда определяется решением Кишиневского муниципального совета N 8/8 от 15 сентября 2009 года "Об установлении тарифов на проезд в общественном транспорте в черте мун. Кишинев".

В приложении 3 к этому решению отмечены категории населения, которые пользуются правом бесплатного проезда в общественном транспорте в соответствии с законодательными документами.

Компания утверждает, что сразу же занялась деятельностью, и в период 1 апреля 2010 г. - 17 января 2013 г. обеспечивала бесплатную перевозку лиц, указанных в приложении 3; также на этот счет был подписан договор. Со стороны примэрии документ подписал вице-примар Нистор Грозаву.

Кроме этого, говорилось, что тариф, утвержденный Кишиневским муниципальным советом (КМС), не покрывает реальной стоимости одной поездки, а разница этих сумм должна компенсироваться из местного бюджета.

Однако примэрия не компенсировала эти расходы, несмотря на то, что в муниципальном бюджете были предусмотрены средства на эти цели. До перехода автобусных маршрутов 10 и 28 в ведение "Ruta-Prim", городской автобусный парк получал такую компенсацию.

Так, только на 2011 г. было предусмотрено 7,49 млн. леев на покрытие расходов по перевозке определенных категорий пассажиров и 39,68 млн. леев на покрытие разницы между тарифам и реальной стоимостью поездки.

Уже спустя неделю после начала провоза пассажиров, компания потребовала от Кишиневской примэрии возврата упущенного дохода от бесплатного провода пассажиров, пользующихся льготами.

Бесплатный транспорт за счет компании

28 октября 2010 года муниципальная администрация платить перевозчику отказалась, мотивируя это тем, что "Кишиневский мунсовет компенсирует только затраты, понесенные муниципальными предприятиями — Городским автобусным парком и Управлением электротранспорта".

Последовал ряд других обращений в мунсовет и примэрию, но безрезультатно. Так, с января 2013 г. обслуживание маршрутов продолжает осуществляться ООО "Ruta-Prim", но на основе договора об обслуживании, заключенного с Городским автобусным парком.

29 марта 2013 года "Ruta-Prim" подала в суд на Муниципальный совет, примэрию и Главное управление общественного транспорта и путей сообщения, чтобы получить компенсацию от убытков в результате обслуживания маршрутов 10 и 28.

Компания подсчитала, что местные власти должны выплатить компенсацию в размере примерно 10 млн. леев: 2,26 млн. -за 2010 г., 3,08 млн. - за 2011 г., 4,6 млн. леев - за 2012 г. и госпошлина - 50 000 леев.

11 октября 2013 г. столичный Суд сектора Центр вынес решение в пользу "Ruta-Prim", а Апелляционная палата поддержала его.

Однако в 2014 году Высшая судебная палата (ВСП) вернула дело на рассмотрение в Апелляционную палату, но другим судейским составом. В итоге решение первой судебной инстанции было отменено, а требования перевозчика сочли недопустимыми.

Ожидается решение ЕСПЧ

Директор компании "Ruta-Prim" Серджиу Олару пообещал, что предоставит комментарий на эту тему, но впоследствии перестал отвечать на телефонные звонки.

Советник-либерал Юрие Топалэ (бывший администратор "Ruta-Prim" до 2015 года, в настоящее время директор ГП "Железная дорога Молдовы") заявляет, что это не нормальная ситуация, когда в течение трех лет компания оказывала услуги, за которые не осуществлялась плата.

"На протяжении трех лет более 100 человек работали и не получили ни копейки от мэрии. Сначала мы брали плату за проезд со всех пассажиров, но городская администрация заверила нас, что возместит расходы на бесплатный провоз некоторых категорий пассажиров, но так и не сделала этого", — заявил Топалэ.

В то же время он утверждает, что за аналогичные услуги Городской парк требует тарифы в три раза больше, которые компенсируются за счет столичного бюджета.

В итоге компания обратилась в ЕСПЧ, ссылаясь на ряд нарушений процедур при рассмотрении дела, в частности положения ст. 6 § 1 Конвенции, что привело к отмене национальными судами решения в пользу заявителя. Кроме того, компания жалуется и на нарушение прав собственности, предусмотренных ст. 1 Протокола 1 Конвенции.

15 декабря 2015 ЕСПЧ сообщил правительству Молдовы, что иск был зарегистрирован под номером 24284/15 ¹ ООО "Ruta-Prim" против Молдовы. В то же время была запрошена позиция правительства относительно возможного мирного урегулирования спора.

6 июня 2016 г. правительство выразило свою позицию в пользу мирного урегулирования иска, взяв на себя обязательство потребовать пересмотра гражданских процедур истца.

Кроме этого, правительственный агент в ЕСПЧ подал запрос о пересмотре решения Высшей судебной палаты от 26 ноября 2014 г.

В то же время представитель примэрии Андрей Голбан утверждает, что ознакомился с мотивированным решением апелляционной инстанции от 2 апреля 2014 г. лишь 26 августа 2014 г. Точнее говоря, апелляция в ВСП, рассмотренная 26 ноября 2014 г., является абсолютно законной.

В итоге и запрос агента был отклонен ВСП как недопустимый. Юрие Топалэ заявляет, что в создавшейся ситуации решение - за судом, а компания будет его соблюдать.

Кто бенефициары

Компания "Ruta-Prim" - крупнейший поставщик услуг пассажирских перевозок в Кишиневе - администрирует девять маршрутов микроавтобусов и два - автобусных в Кишиневе, и контролируется семьей Юрие Топалэ.

В настоящее время основателями фирмы являются Ruta-Prim Service (55%), Родика Топалэ (30%), Наталья Боцан (11,25%) и Николае Боцан (3,75%).

В свою очередь владельцем фирмы "Ruta-Prim Service" является супруга Юрие Топалэ Родика Топалэ (80,71%), дочь Дойница Топалэ (15,22%), и украинец Сергий Рурак (4,07%).