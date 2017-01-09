Главная Кто поедет с президентом в Москву На 16-18 января запланирован официальный визит президента Молдовы Игоря Додон в Российскую Федерацию, в Москву. Кто будет его сопровождать в этой первой зарубежной поездке? В официальную делегацию будут включены: Додон Игорь – президент Республики Молдова, Гречаный Зинаида – председатель парламентской фракции социалисто, председатель межпарламентской группы молдо-российской дружбы, Негуца Андрей – депутат парламента, одновременно и советник президента по внешних связей, Ирина Влах – башкан Гагаузии, Шова Василий – советник президента по вопросам реинтеграции, Чебан Ион – советник президента по политическим вопросам, Брагиш Думитру – посол РМ в Российской Федерации, Мынея Николай – министр-советник посольства РМ в РФ, Корчмарь Валерий – главный специалист (фотограф) аппарата президента, Жунку Сергей – зам. начальника главного управления охраны президента, Филипов Лилиан – офицер охраны.

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