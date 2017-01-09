Кто поедет с президентом в Москву

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На 16-18 января запланирован официальный визит президента Молдовы Игоря Додон в Российскую Федерацию, в Москву. Кто будет его сопровождать в этой первой зарубежной поездке?
В официальную делегацию будут включены:
Додон Игорь – президент Республики Молдова,
Гречаный Зинаида – председатель парламентской фракции социалисто, председатель межпарламентской группы молдо-российской дружбы,
Негуца Андрей – депутат парламента, одновременно и советник президента по внешних связей,
Ирина Влах – башкан Гагаузии,
Шова Василий – советник президента по вопросам реинтеграции,
Чебан Ион – советник президента по политическим вопросам,
Брагиш Думитру – посол РМ в Российской Федерации,
Мынея Николай – министр-советник посольства РМ в РФ,
Корчмарь Валерий – главный специалист (фотограф) аппарата президента,
Жунку Сергей – зам. начальника главного управления охраны президента,
Филипов Лилиан – офицер охраны.
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