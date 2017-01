Главная НПО, как «панкреатин» - фермент для переваривания Молдовы Дмитрий Попозогло Весь мир забавляют стенания проигравших президентские выборы американцев о «российском следе» в победе Трампа, о «российском вмешательстве» в избирательную кампанию. Это действительно смешно. И не только потому, что на самом деле Россия не способна оказывать решающее воздействие на волеизъявление американских граждан. Еще смешнее это все оттого, что сама Америка только тем и занимается, что успевает вмешиваться во внутренние дела и избирательные процессы во всем мире! Соединенные Штаты - настоящий многощупальцевый спрут, который посредством разветвленной сети различных Фондов с красивыми названиями, и еще более разветвленной сети прикормленных «неправительственных организаций», успевают сунуть свой нос буквально ВЕЗДЕ. В наше время вести горячую войну стало слишком опасно - это может привести к гибели всего человечества, к гибели самой жизни на планете. Но при этом войну, как средство достижения своих целей, никто не отменял. Просто в нынешнее время она является чаще всего необъявленной и неформальной, нетрадиционной. Наиболее привлекательны в наше время войны информационные. Разрушение целых государств, победы США и их союзников все чаще достигаются не на поле горячего боя, а в большей мере экономическим, политическим, информационным оружием. Изменение внешнеполитического курса государств через смену правящих элит посредством реализации сценариев цветной революции является неизменной целью экономической, политической, информационной войны, развязанной Америкой против всего мира. Ужасающие последствия такой деятельности США отнюдь не беспокоят, они удовлетворены тем, что всюду в мире становится все хуже. Потому что чем хуже дела у всех прочих государств, тем увереннее себя чувствуют штаты в роли мирового гегемона и жандарма. Сейчас у североамериканского монстра есть три основные цели для противостояния: Россия, Китай и порожденное ими же самими террористическое Исламское Государство. Причем террористы у них, как ни странно, на последнем месте. Восточной Европе в целом, и Молдове в частности, вновь не повезло оказаться на линии соприкосновения Запада с российским соперником. Поэтому маленькая, никому особо не нужная на самом деле Молдова вдруг оказалась всем нужна и важна. И зоркий глаз США здесь постоянно присутствует. А ноги, к сожалению, у этого «глаза» - наши, местные. Это наши НПО обеспечивают Америке и наблюдение за всеми общественными процессами, и вмешательство в них: идеологическое, консультативное, информационное, протестное... Надо быть полным идиотом, чтобы верить, будто прижимистые капиталисты, которые скорее удавятся, чем поднимут «ни с того, ни с сего» зарплату собственным работникам хоть на 10 долларов, возьмут и выбросят миллионы долларов в других странах, в той же Молдове, на «укрепление демократии». Попробуйте примерить это на себя, и вы поймете как это смешно. Представьте, что ваш работодатель предложил вам добровольно отдавать часть своей зарплаты на благие цели: на то, чтобы в Пакистане издавалась независимая газета, или чтобы в Судане мужья не били своих жен! А ведь в Америке в частные фонды, такие как Фонд Форда или Фонд Бредли, отдают не сотню с зарплаты - в них вкладывают десятки миллионов! Рассматриваемый для примера Фонд Линды и Гарри Брэдли (The Lynde and Harry Bradley Foundation) реализует проекты в приоритетной для себя области: « развитии чувства гражданственности». Реализация их может быть направлена на любую сферу общественной жизни — экономику, политику, культуру, гражданское общество. По задумке, они должны продвигать гражданское сообщество к «базовой идее выборов и голосования». Это могут быть проекты, направленные на увеличение доли общественного участия, политические исследования, проекты в области средств массовой информации и т.п... Стоп! Вы думаете этот американский фонд продвигает все эти красивые идеи и задачи в родной Америке, где полно малообразованных, плохо ассоциированных в общегражданское общество, склонных к насилию обитателей негритянских и латиноамериканских гетто? Нет! Бросив свои собственные дела и заботы, фонд определил своими географическими приоритетами... далекие, заокеанские страны СНГ, о существовании которых рядовой необразованный американский налогоплательщик даже не подозревает! Американцы не знают, что Молдова и Мальдивы - это разные страны! Но они якобы озабочены у нас «демократией» и «правильными выборами». Вся суть «правильности» выборов в таких странах, как Молдова, у американцев заключается в обеспечении прихода к власти «пусть сукиного сына, но своего сукиного сына». Какие идеи толкают по американским методичкам и на американские деньги наши НПО? Что власти, которые не устраивают Америку, можно обкладывать покрышками и свергать? И что свергаемая власть не должна защищаться, ибо это «попрание» прав граждан на «мирный» протест?

А вы видели, как в самой Америке затыкают любой протест? Вы видели вообще, как жестко там реагирует полиция по любому поводу, и сколько чернокожих застрелено совершенно без причины? Забавляет, когда страна, совершившая геноцид коренного индейского населения; лишь недавно отказавшаяся от рабства, от расовой сегрегации, от Ку-Клус-Клана, поучает европейскую Молдову демократии и гуманизму. Странно вообще, когда западные страны, предоставившие равные права, в том числе избирательные, своим женщинам позже, чем на территории той же Молдовы, учат нас демократии. Вы наверное не знали, что в Швейцарии женщины начали получать избирательные права только с 1971 года, и этот процесс получения прав растянулся аж до 1991 года (!!!), когда последний швейцарский кантон Аппенцелль-Иннерроден признал это право. В другом очень богатом и развитом европейском государстве - Лихтенштейне - женское избирательное право было введено только... в 1984 году. Это они - богатые, успешные и наглые - дают деньги нашим НПО, чтобы те учили наш народ демократии! Может ли кто-то себе представить, чтобы Молдова, Россия или Китай открыто финансировали в США организации, которые продвигали бы там какие-то свои - неамериканские ценности - и готовили почву под смену власти? А у американцев такая деятельность по всему миру считается «нормой»! У себя не допустят, у себя в эпоху разгула «маккартизма» людей преследовали только лишь за неосторожно выданные вслух симпатии в адрес СССР. Просто симпатии - никакой деятельности - и ты уже уволен и преследуем спецслужбами! А все тот же случайно упомянутый нами (просто для примера) «Фонд Брэдли» является близким партнёром и одним из спонсоров американского «Национального фонда в поддержку демократии» (англ. National Endowment for Democracy), основанного Конгрессом США для «продвижения демократии во всём мире». Фонд получает финансирование Конгресса США (!!!) и является главным спонсором всех «оранжевых революций» в мире, а также так называемой антипутинской «пятой колонны» в России. В 2011 году, между прочим, включён в России в список «нежелательных организаций»… Можете ли вы представить себе, чтобы парламент Молдовы официально финансировал на территории США «антиОбамовскую колонну»? А почему американцам за рубежом это можно? В завершение отметим: бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Целью любых денежных вложений капиталистов является извлечение прибыли - это неотъемлемая часть современной экономики, современного мировоззрения и мироощущения. Инвестиции всегда имеют высокую степень риска, так как возвращаются и приносят доход только в прибыльных проектах. Очевидно, все это заранее просчитывается в правительствах, когда принимаются решения о направлении миллиардов долларов (фунтов, евро) на ослабление существующих или потенциальных конкурентов. И если деньги на цветные революции из государственных бюджетов все-таки выделяются, значит, это кому-то надо, значит, риск оправдан. Деньги нашим НПО - это не щедрый подарок! Это инвестиции, причем не в НАШЕ будущее, а в американское, в западное. Мы же для них просто колонизируемое, осваиваемое пространство. Они собираются нас переварить, как удав проглоченного кролика. С помощью той же «ассоциации» с ЕС нас уже наполовину проглотили, цепко держат в зубах. Осталось переварить! Но они справятся, они знают, что достаточно запасено пищевых «ферментов» для переваривания нас - их НПО, подобно панкреатину, уже впрыснуты среди нас...

