Анатолий Шалару окончательно покидает ЛП: Гимпу превратил партию в ООО

Бывший министр обороны Анатолий Шалару окончательно покинул ряды Либеральной партии. Недавно ушедший в отставку с поста первого зампреда ЛП Шалару сегодня объявил, что покидает также ряды партии, одним из основателей которых он был 24 года назад.

«Это решение было крайне сложным, но абсолютно необходимым. Причин много и в основном о них известно как членам ЛП, так и всем вам. Превращение ЛП в ООО под чутким руководством Михая Гимпу давно обесценило партию и привело к краху национальных идеалов. Двойная игра на президентских выборах, отказ от реформирования и принятие в партию новых людей лишь для того, чтобы сохранить кресло председателя – вот лишь несколько причин, почему я принял такое решение», - заявил Шалару.

Напоминаем, что 27 декабря новый президент Республики Молдова Игорь Додон подписал указ об отставке министра обороны Анатолия Шалару. Требование об отставке Шалару было направлено еще действующему тогда президенту Николаю Тимофти, но тот отказался подписывать указ.

Став президентом, Игорь Додон незамедлительно подписал указ и даже поблагодарил за это Михая Гимпу, посоветовав ему «так же поступить с остальными министрами-либералами нынешнего кабинета».