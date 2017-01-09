Гастербайтеров просят позаботиться о своих детях

Любовь Тарабурка

Работающих за границей граждан призывают совместить приятное с полезным: в период зимних каникул не только навестить родных и близких им людей, но при необходимости оформить опекунство или попечительство на собственных детей, оставленных с родственниками в Молдове.

Центр La Strada обращается ко всем гражданам Молдовы, работающим за границей и приехавшим на новогодние праздники на каникулы, у которых дети остались на родине, использовать приезд домой для оформления опекунства или попечительства над своими отпрысками на кого-нибудь из близких родственников. По убеждению специалистов в области безопасной миграции Международного центра La Strada, эти действия не являются формальностью, наоборот, они предусматривают многочисленные преимущества для детей, которые становятся намного уязвимей после отъезда их родителей за границу.

В La Strada уже знают, что в большинстве случаев граждане, которые уезжают на заработки за пределы Молдовы, считают, что, если поручают заботу о своем ребенке кому-либо из родственников – брату, сестре, тете, родителям, - это означает, что он будет в полной безопасности. Но, к сожалению, эти дети попадают в группу риска.

- Оформление опекунства или попечительства над ребенком не требует много времени и больших усилий, а предполагает всего лишь оповещение местных властей об этом посредством простого заявления, - разъясняет директор программы для женщин, реализуемой в рамках международного центра La Strada Даниела Мисаил-Никитин. – Вся процедура проводится бесплатно, а назначенное опекуном или попечителем лицо временно остается ответственным за ребенка.

Из разъяснений директора программы выясняется, что в случае, если родитель выехал на заработки за границу, а своего маленького ребенка оставил на попечении кого-то из родственников, но так случилось, что малыш заболел и требуется его госпитализация, то при определении в больницу не нужно будет вносить дополнительные платежи за возможность находиться рядом с маленьким пациентом в стационаре до его полного выздоровления. Если же опекунство или попечительство не оформлено, то за это нужно будет платить. Отсутствие документов на временный уход за ребенком также не позволит выйти в оплачиваемый больничный отпуск на работе в случае его болезни, придется брать выходные за свой счет.

Как выяснила «Панорама», опекунство можно оформить в управлении по защите прав ребенка по месту проживания детей в том случае, если за границей работают один или оба родителя.

Для того, чтобы получить более подробную или дополнительную информацию, работающим за пределами Республики Молдовы гражданам рекомендуют позвонить на бесплатную горячую линию по безопасной миграции – 0 800 77777 или связаться с консультантом международного центра La Strada, зайдя на сайт организации www.migratiesigura.md. Звонки из-за границы принимаются по телефону 022 23-33-09.