Меморандум с МВФ: Запад поддержал Молдову политически. А что с экономикой?

Ангелина Таран

В экономической жизни Молдовы в 2016 г. самым обсуждаемым событием было подписание Меморандума с Международным валютным фондом.

Власти назвали его одним из главных достижений ушедшего года.

Однако, если вдаваться в детали текста документа, вряд ли это так на самом деле и вряд ли сами власти так думают. При этом многие представители бизнес-среды считают, что Меморандум не будет способствовать развитию молдавской экономики. Известный предприниматель, глава холдинга DAAC Hermes Василий Киртока высказал свою точку зрения на принятые правительством обязательства перед МВФ.

Поддержка, в основном, политическая

- Понятно стремление нынешнего руководства страны получить поддержку ряда иностранных государств, которые контролируют Международный валютный фонд. Именно из этих соображений, я думаю, правительство и стремилось подписать этот Меморандум, который в данном случае является важным условием для того, чтобы правительство получило политическую поддержку Запада. Скорее всего, это - главная задача, которую преследовало Правительство РМ, начиная переговоры с МВФ.

Однако внешнее финансирование, которое в результате подписания Меморандума мы можем получить, не идёт ни в какое сравнение с потребностями государства в инвестициях, исчисляемых многими миллиардами долларов в год. Нельзя сравнить величину обещанного финансирования и с валютными резервами Республики Молдова. Взятые правительством обязательства, отраженные в Меморандуме, только замораживают эти резервы, не давая нам ими воспользоваться по-настоящему.

Сравните сами: новая программа МВФ для Молдовы оценивается в 129,4 млн. специальных прав заимствования, или около $ 178,8 млн. на три года. Всемирный банк до конца 2016 г. должен был выделить нашей стране $ 45 млн. для поддержки госбюджета. Возможно, за эти три года мы получим ещё несколько сотен миллионов долларов в долг на различные проекты. А официальные резервные активы РМ составляют более $ 2 млрд. и находятся за рубежом, размещенные под мизерные проценты на депозитах и в долговых обязательствах иностранных государств. И трогать их нам позволяют только в исключительных случаях.

То есть в результате подписания этого документа огромных финансовых потоков, которые могут развить нашу экономику, не предвидится. Это – однозначно. И я повторюсь, можно лишь говорить о том, что подписание Меморандума даёт вполне определенную политическую поддержку Запада.

При этом, несмотря на важность подобной поддержки, переговорщикам со стороны Молдовы в процессе составления этого документа можно было бы как-то попробовать больше защитить возможности для экономического роста нашей страны. Совершенно очевидно, что служащие МВФ не обладают достаточными знаниями для того, чтобы предложить адекватные ситуации меры по развитию экономки нашей страны. По крайней мере, такие выводы можно сделать из результатов многолетнего сотрудничества МВФ и Республики Молдова. Результаты таковы: экономика РМ росла только тогда, когда отношения с МВФ были прерваны.

Специалисты МВФ знают, как стабилизировать финансовую систему. У них есть поручение сделать прозрачной информацию об акционерах банков, привязать ставки в банковской системе к прогнозу по инфляции, увеличивать финансовые резервы государств в долларах и евро. Много говорится о борьбе с коррупцией. При этом остается без внимания тот факт, что основной причиной коррупции являются нищенские зарплаты чиновников, как следствие слабой экономики.

Нам не дают рекомендаций, как обеспечить экономический рост, и не советуют, каким же образом нам зарабатывать деньги. Более того, те меры, которые предлагаются в Меморандуме, наоборот, сдерживают развитие как экономическое, так и социальное. Ниже поясню, почему я так считаю.

О таргетировании инфляции

В Меморандуме говорится:«Мы будем и далее улучшать таргетирование инфляции». К чему это приводит? Таргетирование инфляции на практике означает, что мы должны вести политику, в результате которой ставки кредитования в экономике должны быть привязаны к прогнозу инфляции. По мнению разработчиков этого документа, чем выше инфляция, тем выше должны быть ставки.

Действительно, ведь в странах Запада, как только инфляция начинает расти, все поднимают ставки по кредитам, и через какое-то время инфляция уменьшается. Если базовая ставка какого-то западного центрального банка составляет 1%, а то и отрицательную величину, соответственно, коммерческие банки выдают потребительские или ипотечные кредиты под 3-5% годовых. Приблизительно по таким же ставкам кредитуется бизнес. Когда центральные банки сообщают о росте этих ставок на 0,5% или на 1%, многие потребители думают: «А зачем мне делать эту покупку именно сейчас? Я лучше пережду, когда ставки опять станут ниже». Таким образом, в экономиках с высоким уровнем потребительского кредитования при повышении ставок центральными банками падает потребительский спрос, и, соответственно, снижаются цены на товары широкого спроса. В результате инфляция уменьшается.

В странах Запада это работает. Однако, применяя эту теорию к регулированию финансовой системы таких государств, как Республика Молдова, не учитывается масштабный фактор: при каком уровне банковских ставок подобное регулирование оказывает позитивное влияние на экономику в целом, а при каком начинает тянуть экономику вниз.

Подъем этих ставок на 0,5-1% практически никак не влияет на развитие западных экономики и бизнеса, потому что для бизнеса не критично подорожание заёмных средств на 0,5 или 1%. Они это вполне «тянут», потому что кредиты дешёвые и длинные – на 7-10 лет. В конце концов, можно без проблем полгода платить 0,5-1% дополнительно.

По нашему мнению, этот «закон» работает эффективно при ставках в экономике не выше 5%, при которых незначительное их повышение (на 0,5 – 1%) сдерживает потребительский спрос, но практически не влияет на бизнес. Однако при ставках в экономике выше 5% их дальнейшее повышение становится весьма чувствительным, а при ставках выше 8-10% - катастрофическим для развития экономики и бизнеса. Это понимает любой бизнесмен, который когда-либо брал кредит. Кроме того, любому бухгалтеру понятно, что высокая ставка по кредитам является солидной составляющей себестоимости продукции промышленных предприятий и, следовательно, важнейшим стимулом инфляции. Таким образом, мы ставим телегу впереди лошади.

Как известно, в Молдове банки кредитуют бизнес в леях по очень высоким ставкам, что напрямую связано со стоимостью заёмных средств. Наше законодательство, опять же по настоянию МВФ, не предусматривает возможности долгосрочного кредитования коммерческих банков со стороны Национального банка Молдовы. Это - нонсенс, такого нет нигде в мире (кроме, так называемых банановых стран), в связи с чем наши коммерческие банки с небольшим размером собственного капитала основные средства для кредитования бизнеса и семей берут на рынке в виде депозитов.

Депозиты, вследствие политики того же НБМ (или же отсутствия такой политики), дороги, что опять же является важным фактором инфляции. Высокие процентные ставки по кредитам (в 2015-16 гг. в нашей стране они поднимались далеко за 20%) только стимулируют рост цен. И в этом случае у центрального банка остается только один выход – зажимать коммерческие банки, поднимая нормативы резервирования капитала, в результате банки лишаются возможности кредитовать долгосрочные проекты. Таким образом, инвестиционные возможности молдавского бизнеса сразу же падают (практически сводятся к нулю), потому что, имея кредиты даже под 10-15%, бизнесу невозможно развивать ни один инвестиционный проект.

В этом случае предприятиям, которым необходимы инвестиции, приходится обращаться к финансированию в иностранной валюте, которое можно получить под 6-7% годовых. Но это - как говорится, не вариант. Дело в том, что часто падение национальной валюты происходит значительно быстрее, чем рост цен на внутреннем рынке. Таким образом, возникают очень большие курсовые риски у компаний, реализующих инвестиционные проекты за счёт кредитов в иностранной валюте. И далеко не все бизнесмены способны на эти риски идти.

Бизнес, который ориентирован на внутренний рынок, не может себе этого позволить, и многие, кто пробовал, попали в очень сложное положение. Лишь бизнес, который получает выручку в валюте, может взять кредит в той же валюте. Если взял кредит в евро, то и должен экспортировать и получать оплату за товар в евро. То же касается импорта, и часто из-за разной стоимости кредитов в местной и иностранной валютах бизнесу оказывается выгоднее брать валютный кредит и приобретать товар за границей, при наличии удовлетворяющего по качеству товара местного производства. То есть, «подписываясь» под таргетированием инфляции, наши правительство и центральный банк подписываются под тем, что ставки в леях всегда будут выше ставок в иностранной валюте, чего категорически нельзя делать. В противном случае будет так, как сейчас, - незаметно для власти сформированный приоритетный рынок сбыта иностранный валюты и иностранных товаров будет только развиваться.

Мы считаем, что ставки по кредитам в леях не должны превышать 5-7%, и кредиты должны быть долгосрочными – от 7 до 10 лет, а ипотека для семей – до 30 лет. Только в таких условиях можно думать о серьезном росте нашей экономики.

Что будет с леем?

В Меморандуме много говорится о прозрачности банковских акционеров. Будут они выявлены или нет (при этом я не против прозрачности), но всем, кто немного в курсе, понятно, что это не является той проблемой, которой должна быть посвящена примерно пятая часть текста Меморандума. Это – небольшая проблема, на которую можно было бы потратить одно предложение. Правда, некоторые посвященные в проблему специалисты говорят, что не всё так просто. Они утверждают, что по настоянию МВФ в ближайшее время будет изменено законодательство, в результате чего значительно сузятся возможности финансирования банками своих аффилированных лиц, список которых существенно расширится (вплоть до финов и нанашей), что приведет к тому, что многие местные (молдавские) акционеры будут вынуждены избавиться от своих акций в пользу иностранцев. Чем не способ для иностранцев получить полный контроль над ключевой отраслью экономики?

Но, скорее всего, многословие связано с тем, чтобы читающие Меморандум не обратили внимания на весьма важный вопрос, которому посвящена лишь одна фраза: «НБМ не будет препятствовать колебаниям обменного курса, продиктованным фундаментальными факторами, ограничивая свои интервенции на валютном рынке». Таким образом, нашему государству, Национальному банку просто запрещено проводить политику, которая будет жестко держать лей по отношению к иностранным валютам.

По моему мнению, это обязательство правительства является глубоко ошибочным. Для того чтобы наша экономика стала инвестиционно привлекательной, и наши сограждане держали свои сбережения в леях, увеличивая леевую массу в экономике (ведь это - наше богатство), нужно, наоборот, проводить жёсткую финансовую политику, которая бы держала лей по отношению к основной корзине валют «доллар/евро» и даже поднимала бы его. Тем самым, наряду с привлекательностью экономики, мы бы повысили жизненный уровень населения.

Нам говорят, что для экспорта это - плохо и т.д. Но крепкий лей - не главная проблема для экспорта и экспортёров. Более важная проблема для экспортеров – это возможность (или невозможность) получать в стране дешевое и долгосрочное финансирование, причём в собственной национальной валюте. Поэтому я бы предложил МВФ, если его функционеры действительно озабочены ростом молдавской экономики (я в это верю), обязать Правительство РМ «держать» лей и даже немножко его поднимать, заявив об этом как о части официальной политики в области экономики. Я уверен, что руководство Нацбанка хорошо понимает, как это можно сделать.

Несмотря на то, что у нас один миллиард долларов из резервов вымыт, резервы НБМ достаточно велики (около $ 2 млрд.) для того, чтобы сделать лей стабильным и дать ему возможность укрепляться. Известно, что во время сильнейшего финансового кризиса в 2009 г. НБМ хватило около $ 400 млн. для того, чтобы стабилизировать финансовую систему, после чего за короткий срок объем резервов был восстановлен.

Кредиты госпредприятий – это расходы бюджета?

Цитата из Меморандума: «Чистое кредитование государственных предприятий будет отнесено к бюджетным расходам».

Непонятно, для чего кредиты государственных предприятий должны быть приравнены к расходам бюджета? Есть государственные предприятия и частные. На рынке они равны. Есть система корпоративного управления, есть система принятия решений, оговоренная законами РМ и уставами предприятий. Естественно, для своего развития государственные предприятия, как и частные, должны брать кредиты. Этот пункт Меморандума о кредитовании госпредприятий будет существенно сдерживать развитие госпредприятий и, соответственно, рост экономики. Однако будет способствовать росту дефицита бюджета на бумаге и необходимости снова обращаться за внешним финансированием для его покрытия.

Рано поднимать налог на недвижимость

В Меморандуме правительство обязалось: «Мы намерены пересмотреть механизм оценки кадастровой стоимости объектов недвижимости для увеличения налоговой базы налога на имущество».

Предлагается сильно повысить налог на недвижимость, что практически уже сделано. Для тех нескольких тысяч человек, чья недвижимость стоит несколько миллионов леев, - это небольшая проблема. Однако в экономике, которая развивается и требует стимулирования этого развития, весьма нежелательно принимать меры, которые сдерживали бы строительство.

Когда умирает экономика, первым умирает строительство, и когда она возрождается, первым возрождается строительство. Его надо поощрять, стимулировать. Я считаю, что мы недостаточно ещё вырастили потенциальных налогоплательщиков с крупной недвижимостью, чтобы сдерживать строительство частного жилья. Дайте возможность людям, хотя бы ещё лет десять строить большие дома, покупать большие квартиры, а когда этот спрос будет насыщен, тогда поднимите налоги. При этом мы будем развивать строительные компании – важную часть молдавской экономики.

Меморандум отражает интересы иностранных компаний. Главное – повысить тарифы?

«Мы обязуемся решить проблему задолженности в энергетическом секторе и установить тарифы на уровне, который обеспечит возмещение расходов», - пообещало МВФ правительство. Также в Меморандуме записано обязательство «своевременной корректировки тарифов на коммунальные услуги для обеспечения финансовой жизнеспособности энергетических компаний. При поддержке Всемирного банка мы разработаем и внедрим прозрачный механизм, обеспечивающий регулирование тарифов на коммунальные услуги».

Я с большим уважением отношусь к иностранным инвесторам, но непонятно, почему Меморандум отражает интересы иностранных компаний, чьи расходы так заботят чиновников МВФ? Любая иностранная или молдавская компания должна решать свои вопросы в переговорах с правительством, а не через внешние инстанции оказывать давление на молдавские власти, чтобы записать соответствующие фразы в Меморандум – документ, который регулирует отношения на более высоком уровне, чем взаимоотношения поставщиков и потребителей.

Интересно, что предложено снова повышать тарифы на энергоносители в то время, когда цена на них в мире упала и держится на низком уровне. Жизненный уровень населения напрямую зависит от величины тарифов. Можно было бы, по крайней мере, это в тексте опустить и не делать обязанностью правительства. А вдруг завтра нефть будет стоить ещё дешевле, тогда какой смысл эти тарифы повышать? Россия обещает существенно снизить цены на газ, и одновременно мы взяли на себя обязательство повышать тарифы. Где же логика?

Это значит, что будут повышаться все тарифы, но при этом нет ни одного мероприятия, направленного на обеспечение экономического роста и возможности людям зарабатывать, а государству платить пенсионерам нормальные пенсии.

Зато правительство обязалось: «Мы намерены реализовать реформы существующей пенсионной системы». И это уже выполняется, т.к. парламент недавно повысил пенсионный возраст.

А где про рост экономики?

Экономическому росту в Меморандуме вообще посвящено лишь несколько строчек: «В целях содействия экономическому росту и сокращению бедности в среднесрочной перспективе мы планируем обновить нашу Стратегию по сокращению бедности, отражая изменения в экономическом развитии, которые произошли после публикации этого документа в 2013 г.»

Ещё есть формальный пункт: «Считаем укрепление экономического управления и прозрачности главными приоритетами, которые обеспечат основу для устойчивого экономического роста». Это смешно и грустно.

Главным фактором экономического роста является не такое укрепление управления, которое обычно происходит после подписания подобных меморандумов – реформируется всё и вся. Сокращаются одни ведомства, на смену им приходят другие, и все это вполне можно подвести под термин «укрепление управления».

Однако стране нужно конкретное экономическое управление, направленное на стимулирование роста экономики, которое должно заключаться в первую очередь, как отмечено выше, в обеспечении возможности финансирования национальной экономики в местной валюте на приемлемых для реализации инвестиционных проектов условиях.

Необходимо именно финансирование развития. Когда говорят, что у банков есть лишняя ликвидность, то бизнес эта ликвидность не интересует, потому что под 12-15% годовых невозможно ничего развивать. На эту ликвидность по таким ставкам можно только что-то быстро купить и сразу продать. Когда у банков будет ликвидность под 5% годовых, которые возможно выдать бизнесу на 10 лет, тогда можно будет всерьёз обращать внимание на рассуждения о том, что деньги никто не берёт. Но таких предложений нет.

При этом на примере компании DAAC Hermes могу сказать, что у нас есть несколько крупных, по меркам Молдовы, проектов. Один стоит 35 млн. евро, другой – около 50 млн. евро, третий – около 100 млн. евро. Реализация этих проектов позволила бы создать большое число рабочих мест и дать работу строителям. Но мы можем их реализовать только в том случае, если у нас будет такое же финансирование, как у всех компаний на Западе. В нашей стране таких проектов много. Я это знаю, общаясь со своими коллегами по бизнесу. Нет в стране денег на приемлемых для бизнеса условиях, поэтому крупные проекты в небольших количествах реализуют иностранцы, которые ничем не лучше местных бизнесменов. Более того, если сравнить результаты деятельности компаний с отечественным капиталом и компаний с иностранным капиталом, то мы увидим, что молдавские бизнесмены стремятся декларировать прибыль, а иностранные – весьма часто убытки.

Решите эту техническую проблему, и тогда можно будет говорить об экономическом росте. Наш Национальный банк – единственный в цивилизованном мире, который не финансирует собственные коммерческие банки. А если финансирует, то для этого надо специальное постановление правительства и даже парламента, как по пресловутому миллиарду.

Чиновники МВФ не хотели, а наши не могли

В Меморандуме много говорится про коррупцию и судебную систему – это важно. Конечно, нам неприятно, что существует и процветает коррупция. Но это явление – неизбежная часть бедной экономики и бедной страны. У нас есть множество людей, которые способны влиять и распределять большие суммы денег, но при этом их заработная плата – на уровне черты бедности самой бедной страны ЕС - Румынии. Как мы можем эффективно бороться с коррупцией, учитывая, что забота о своей семье для человека (в данном случае чиновника с нищенской зарплатой) – это всё-таки главный приоритет? Вот он, государственный служащий, и пытается создать проблемы бизнесу и гражданам, чтобы затем их «решать» за вознаграждение.

С коррупцией надо бороться на всех этапах развития общества, в этом нет сомнений, однако, по-моему, важнейшей задачей в деле борьбы с коррупцией, является обеспечение экономического роста и, соответственно, повышение жизненного уровня населения и чиновников, в частности.

Далее. Непонятно, каким образом будет способствовать борьбе с коррупцией то, что Национальный антикоррупционный центр будет под строгим внешним контролем? Это записано в Меморандуме. Появится больше поводов проверять бизнес, т.к. к нашим добавятся ещё и иностранные желающие понять, что же происходит в той или иной компании. Это вряд ли приведет к позитивным изменениям, но, однозначно, ухудшит настроение у бизнесменов, и люди будут по-прежнему уезжать.

Ничего не сказано о мерах по развитию импортозамещения и сельской местности. А это – важнейшие меры, которые необходимы, чтобы обеспечить устойчивый экономический рост. Наоборот, страна наводняется импортным товаром, который ввозится без пошлин, в том числе продукты питания, в которых используются многие вредные для здоровья вещества и ГМО, которые в Молдове не определяют. Но при этом наше животноводство и птицеводство умирают.

Не предусмотрены меры по созданию стимулирующего налогового законодательства для инвестиций, но зато появился увеличенный налог на недвижимость. Не предложены меры по развитию торговли таким образом, чтобы её упорядочить и исключить недобросовестную конкуренцию со стороны контрабандного и контрафактного товара.

Непонятно, почему во всех странах Европы государство поддерживает экспортеров путем создания системы страхования рисков от курсовых разниц на рынках сбыта и предоставляет им финансовую поддержку, а у нас нет? Где соответствующие пункты в Меморандуме?

Я уверен, что чиновники МВФ, когда настаивали именно на таком тексте Меморандума, не хотели сделать хуже – их так учили, и они искренне верят, что так будет лучше. С другой стороны, и наших чиновников я обвинять не могу – они решали в первую очередь политическую задачу. В итоге мы получили документ, исполнение которого не даст никакого развития при одновременном повышении нагрузки на социально не защищенные слои населения.

При этом я верю, что развитие будет, но не благодаря, а вопреки этому Меморандуму.