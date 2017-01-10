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Здоровье
Существенно возросло количество случаев обморожения и гипотермии
10.01.2017

Мороз стал причиной случаев обморожения и гипотермии. Медики скорой помощи утверждают, что количество обращений к ним возросло вдвое. За последние три дня по стране 14 человек были госпитализированы из-за гипотремии и 11 из-за обморожения. Больше всего случаев зарегистрировано в столице.

Медики утверждают, что в группу риска входят люди без определенного места жительства и дети. По этому поводу специалисты дали ряд рекомендаций.

По данным Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи, за последние три дня было зарегистрировано 8500 обращений по всей стране. Из них около 250 поступили от лиц, нуждающихся в медицинской помощи в результате падения, а 30% из них были спровоцированы гололедицей.


 
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