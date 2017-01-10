Юрий Лянкэ может вернуться к руководству Министерством иностранных дел и европейской интеграции

Лидер Европейской народной партии Молдовы Юрий Лянкэ может вновь возглавить Министерство иностранных дел и европейской интеграции. Как минимум, с такими заявлениями выступили для Curentul.md источники, близкие к власти.

В публикации также отмечается, что парламентская группа ЕНПМ, у которой уже есть Соглашение о сотрудничестве с властью, может вскоре присоединиться к парламентскому большинству. В то же время, одно из столичных агентств недвижимости сообщает, что здание штаб-квартиры ЕНПМ по улице В.Александри сдается в аренду за 3300 евро.

Также, согласно данным сайта Oficial.md, бывший председатель ДПМ Мариан Лупу может быть назначен на должность посла Республики Молдова в США. Сайт также сообщает, что несмотря на еще неподтвержденные данные, лица, близкие к власти заверяют, что назначение произойдет уже совсем скоро.

Напоминаем, что в начале декабря прошлого года Мариан Лупу ушел в отставку с поста председателя ДПМ. Позже его место занял олигарх Владимир Плахотнюк.

Юрий Лянкэ и Мариан Лупу пока не прокомментировали эту информацию.