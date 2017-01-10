Посол РМ в Бухаресте: «Указ об отзыве гражданства бывшего румынского президента, подписанный Игорем Додоном, может быть признан неконституционным»

«Споры вокруг гражданства Траяна Бэсеску не могут повлиять на двусторонние отношения между нашими государствами, а указ, подписанный президентом Игорем Додоном, может быть признан неконституционным». С таким заявлением выступил посол Республики Молдова в Бухаресте Михаил Грибинча относительно отзыва молдавского гражданства у бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску.

«С 2014 года Румыния является основным торговым партнером Республики Молдова. 24,8% объема экспорта приходятся на Румынию, 13% от объема импорта также поступают из Румынии. Кроме этого, между нами есть политические и очень тесные общественные связи, на которые, по моему мнению, этот указ не может оказать сильного влияния. Тем более, что один из депутатов молдавского парламента уже обратился в Конституционный суд за рассмотрением конституционности этого документа об отзыве гражданства. Я не хотел бы предвосхищать события, но эксперты в данной области считают, что шансы на признание указа неконституционным весьма велики», - заявил посол Михаил Грибинча для Digi24.ro

Напоминаем, что в начале января Игорь Додон подписал указ об отзыве молдавского гражданства Траяна Бэсеску.

Тогда бывший румынский президент заявлял, что расценивает решение Додона как трусость, потому что новый президент РМ напуган тем, что управляемая им страна направляется в сторону Европейского союза.