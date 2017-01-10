Знаменитости родом из Молдовы: Александр Фрумкин - основоположник теоретической электрохимии

24 октября 1895 года в Кишиневе родился Александр Наумович Фрумкин — выдающийся советский физико-химик. Его работы занимали ведущие позиции в мировой науке ХХ века.

Вклад академика Фрумкина в электрохимию огромен. Так, например, известный американский электрохимик Дж. Бокрис, предлагая разделить историю электрохимии на два периода, писал: «Второй период начинается очень хорошо известной работой Фрумкина 1933 г. … Значение этого вклада, связавшего область исследования поверхностных явлений с теорией электродных процессов, трудно переоценить».

Александр Наумович Фрумкин родился 24 октября (5 ноября) 1895 года в еврейской семье. Его отец, Наум (Нохем) Ефимович Фрумкин (1857—1934), служил страховым агентом, мать — Маргарита Львовна Фрумкина (1863—1949) — была домохозяйкой.

Творческая жизнь А. Н. Фрумкина началась довольно рано. Уже в 1914 году в Одессе, куда семья Александра Наумовича переехала из Кишинева в 1896-м, вышли первые его научные работы по физико-химическим свойствам фосфора. Ему тогда было 19 лет. А перед этим он окончил реальное училище в Одессе (1912 г.), учился и работал в Страсбурге и Берне (1912–1914 гг.). В 1915 году Александр Наумович экстерном сдает экзамены за курс физико-математического факультета Новороссийского (ныне Одесского) университета.

К 1916 году относится начало работ А. Н. Фрумкина в области теории электрокапиллярности. В 1919 году опубликована его первая диссертация «Электрокапиллярные явления и электродные потенциалы». В 1922 году по приглашению академика А. Н. Баха А. Н. Фрумкин переезжает в Москву. Вот как об этом писала Н. А. Бах: «А. Н. Фрумкин приходит в институт (Химический институт им. Л. Я. Карпова, г. Москва) с определившимися интересами и ясно намеченным планом развития начатых уже в Одессе работ. Углубленный математический анализ, сочетающийся с тонкими экспериментальными методами – вот стиль его работы, стиль молодой советской физико-химической школы, которая возникает вокруг него».

К середине 20-х годов ХХ века относятся классические работы А. Н. Фрумкина, в одной из которых дано уравнение адсорбционной изотермы, получившей впоследствии известность под названием «изотерма Фрумкина», а в другой рассмотрено влияние электрического поля на адсорбцию нейтральных молекул. В 1928 году им впервые введено понятие о потенциале нулевого заряда как характерной константе для электродов разных металлов, что привело к решению (им же) так называемой «проблемы Вольта» о природе возникновения электродвижущих сил в электрохимических системах.

В 1928–1929 годах по приглашению был командирован в США и в этот период также руководил кафедрой коллоидной химии Висконсинского университета. В 1932–1933 годах А.Н. Фрумкин публикует две принципиально важные работы, ставшие основой современной электрохимической кинетики. В 1932 году ему присуждается ученая степень доктора химических наук и он избирается действительным членом Академии наук СССР.

Наряду с научной творческой деятельностью в 30-е годы А. Н. Фрумкин проводит огромную организаторскую и редакционную работу. Он – член Президиума АН СССР (1935–1939 гг.), организатор и заведующий кафедрой электрохимии Московского государственного университета (1930–1976 гг.), директор Коллоидно-электрохимического института АН СССР (1939–1945 гг.), член редколлегий «Журнала физической химии» (1930–1967), «Acta physicochimica URSS» (1934–1947), «Известия Академии наук СССР» (1936–1949), впоследствии — член редколлегии и заместитель главного редактора журнала «Доклады Академии наук СССР» (1954–1964).

В 1940 году совместно с П. И. Долиным и Б.В. Эршлером впервые проведено исследование, заложившее новое научное направление в электрохимии, связанное с использованием переменного тока для анализа процессов на межфазных границах.

В период второй мировой войны участвовал в работах по выполнению специальных заданий оборонного характера, за что был награжден орденами и медалями СССР.

В 1945–1949 годах А.Н. Фрумкин – директор Института физической химии АН СССР, а в 1958-м организует и возглавляет вплоть до своей кончины в 1976 году Институт электрохимии АН СССР, который с 1983 года носит имя своего основателя (в настоящее время имя академика А. Н. Фрумкина носит и Институт физической химии и электрохимии Российской Академии наук). С 1964 по 1976 год – главный редактор основанного и руководимого им журнала «Электрохимия». Член редколлегий международных журналов «Electrochimica Acta» (1959–1972) и «Journal of Electroanalytical Chemistry» (1959–1976). В 1959 году награжден Палладиевой медалью Американского электрохимического общества «за выдающиеся достижения по познанию основ теории электрохимии и процессов коррозии».

А. Н. Фрумкин, один из ведущих электрохимиков мира своего времени, большое внимание уделял проблемам международного сотрудничества. Был председателем Международного комитета по электрохимической термодинамике и кинетике (CITCE), впоследствии трансформированного в Международное электрохимическое общество (ISE) (1965–1966).

Научные достижения А. Н. Фрумкина, а также его заслуги как организатора электрохимической науки (как в рамках СССР, так и в мировом масштабе) были отмечены избранием ученого членом многих международных академий, присуждением Ленинской и Государственных премий, орденами и медалями СССР. В 1965 году ему присваивается (в связи с 70-летием и за выдающиеся заслуги в области электрохимии) звание Героя Социалистического Труда.

В последние десять лет жизни (1966–1976 гг.) А. Н. Фрумкин не снижал своей творческой активности, несмотря на уже немолодой возраст. Именно в этот период (1970) впервые после отъезда с родителями из Кишинева в Одессу Александр Наумович посещает Молдавию, читает лекцию в (тогда) Кишиневском государственном университете, ведет обширные дискуссии и обсуждения с молдавскими электрохимиками животрепещущих вопросов теоретической и прикладной электрохимии.

Со своей стороны электрохимики Молдовы всегда поддерживали тесные связи, которые сохраняются до сих пор с представителями школы академика Фрумкина как на кафедре электрохимии МГУ, так и в Институте электрохимии АН СССР (Б. М. Графов, В. С. Крылов, В. Ю. Филиновский, А. Д. Давыдов, О. А. Петрий и др.).

В знак признания выдающихся заслуг академика А. Н. Фрумкина перед мировой электрохимической наукой Международное электрохимическое общество учредило медаль им. А. Н. Фрумкина, которая вручается раз в два года на годичном собрании ISE «за выдающиеся заслуги в электрохимии в течение всей своей жизни». Лауреатами этой премии стали такие известные электрохимики, как Р. Парсонс (Англия, 2000), Л. И. Кришталик (Россия, 2002), С. Трасатти (Италия, 2004).

Как и многие выдающиеся ученые его поколения, Александр Наумович был необычайно яркой личностью, всесторонне образованным человеком. Одной из черт его характера было совершенно неуемное, даже немного детское, любопытство. Ему все было интересно, он стремился все увидеть и прочитать. Он мог со знанием дела и интересно рассказывать о красотах природы и о быте разных мест, обсуждать политические события и живопись разных эпох, рассказывать об интересных людях, с которыми встречался, и говорить о литературе. Читал Александр Наумович удивительно быстро, очень любил поэзию, знал стихотворения многих поэтов наизусть.

На английском, французском, немецком он читал в подлиннике. Научную литературу изучал на всех европейских языках. Он любил искусство, живопись, балет, историю. Этот интерес был у него непреходящим. Недаром в своих воспоминаниях его упоминают как человека своего круга Илья Эренбург, Рина Зеленая и другие деятели искусства. Ученый был в курсе наиболее заметных событий культурной жизни, выставок, новых литературных имен.

Он любил французских импрессионистов и постимпрессионистов и одновременно ценил мастерство малых голландцев, а восхищение перед классикой Высокого Возрождения не мешало ему любить своих современников, в частности Р.Фалька и М.Сарьяна, чьи работы украшали его небольшое домашнее собрание.

А.Н.Фрумкин обладал удивительной способностью к активной творческой деятельности даже в труднейшие периоды жизни. До последних дней он сохранял потрясающую работоспособность, светлый ум, феноменальную память и живой интерес к окружающей жизни.

Умер А. Н. Фрумкин 27 мая 1976 года в Туле, где участвовал в работе 9-го Всесоюзного совещания по электрохимии органических соединений. На могиле Александра Наумовича на Новодевичьем кладбище стоит памятник работы скульптора Вадима Сидура.

По материалам: «Электронная обработка материалов», wikipedia.org.