Врачи назвали тип гриппа, который наиболее распространен в Кишиневе

В Кишиневе с начала года зарегистрировано 79 случаев сезонного гриппа. Заболевание выявлено в том числе у 44 детей младше 17 лет. Таковы данные столичного Центра общественного здоровья.

Всего с 14 ноября 2016 по 8 января 2017 года в столице зарегистрировано 476 случая заболевания гриппом.

Общественные и частные медико-санитарные учреждения в столице за прошедшую семидневку выявили четыре тысячи 140 случаев заболевания ОРВИ. Неделей ранее этот показатель достигал пять тысяч 61 случай. Заболеваемость ОРВИ, согласно официальным данным, снизилась на 18,2%. Больше всего инфекции подвержены дети до шести лет. С начала зимнего сезона клинически подтверждено 54 случая заболевания гриппом. Согласно лабораторным исследованиям, на территории республики наиболее распространен вирус гриппа типа A (H3N2) — 45 подтвержденных образцов.

Также выявлены риновирусы, аденовирусы и бокавирус. Как не заболеть? Заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Томы Чорбэ Галина Кирьякова рассказала Sputnik, что сейчас в Молдове регистрируется обычный сезонный грипп. По ее словам, при соблюдении определенных правил, его легко вылечить.

"Если человек заболел, но соблюдает основные правила, — лежит в постели, не входит в контакт с окружающими и в течение нескольких дней проходит лечение, которое ему помогает, — то можно лечиться и самим", — считает Кирьякова.

При этом медик подчеркивает, что стоит обращаться к специалистам, если такие методы не помогают. "День или два человек отлежался, потемпературил, попил чай с малиной и лимоном, и если при этом нет улучшений, то нужно забыть все бабушкины методы и обращаться к врачу", — подчеркнула Кирьякова. По ее словам, для профилактики простудных заболеваний, по ее словам, в зимний период нужно выполнять простые и стандартные действия — хорошо и правильно питаться, проветривать помещения, чтобы изменять температуру воздуха и уменьшать концентрацию вируса, если он есть, избегать посещения массовых мероприятий.

Специалисты советуют также пополнить запас витаминов в организме — есть фрукты и овощи. "Что касается медикаментов, то здесь особо советовать не буду, потому что есть препараты с не совсем доказанной противовирусной эффективностью. Кроме того, все зависит от того, какой подтип вируса выявлен у человека, тогда назначается лечение", — заключила Кирьякова.