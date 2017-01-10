Ситуация на границе Молдовы: какие КПП закрыты, а на каких - пробки

Пограничные пункты "Вулканешты" и "Чадыр-Лунга 2" возобновили работу, однако некоторые КПП до сих пор закрыты из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили Sputnik в пресс-службе Погранполиции Молдовы.

Речь идет о контрольно-пропускных пунктах "Чишмичой", "Чадыр-Лунга 1", "Сорока" и "Косэуць". Остальные КПП работают в нормальном режиме. На некоторых из них образовались пробки. Так, время ожидания на погранпункте Крива-Мамалига составляет 120 минут, на КПП Джурждулешты-Галац — 90 минут, на Костешты-Стынка — 80 минут, а на Отаки-Могилев-Подольск — 50 минут.