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Общество
Ситуация на границе Молдовы: какие КПП закрыты, а на каких - пробки
10.01.2017

Пограничные пункты "Вулканешты" и "Чадыр-Лунга 2" возобновили работу, однако некоторые КПП до сих пор закрыты из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили Sputnik в пресс-службе Погранполиции Молдовы.

Речь идет о контрольно-пропускных пунктах "Чишмичой", "Чадыр-Лунга 1", "Сорока" и "Косэуць". Остальные КПП работают в нормальном режиме. На некоторых из них образовались пробки. Так, время ожидания на погранпункте Крива-Мамалига составляет 120 минут, на КПП Джурждулешты-Галац — 90 минут, на Костешты-Стынка — 80 минут, а на Отаки-Могилев-Подольск — 50 минут.


 
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