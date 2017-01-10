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Политика
Гимпу своеобразно прокомментировал решение Шалару о выходе из ЛП
10.01.2017

Председатель ЛП Михай Гимпу опубликовал на своей страничке в социальной сети видеоролик с участием бывшего коллеги по партии Анатола Шалару.

На размещенной записи экс-глава оборонного ведомства обвиняет покинувшего ряды ЛП Иона Хадырку в предательстве.

В этом контексте Михай Гимпу отметил, что «рот грешника правду говорит».

Напомним, что сегодня Анатол Шалару покинул Либеральную партию. По словам бывшего министра обороны, формирование Михая Гимпу скомпрометировало национальные идеалы и превратилось в индивидуальное предприятие.  


 
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