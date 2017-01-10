Полиция представила отчет о смертности на дорогах и назвала самые «аварийные» районы столицы

Почти 60 человек погибли и более 1300 были ранены в результате аварий, произошедших в столице в прошлом году. Об этом сообщила кишиневская полиция. Согласно данным статистики, чаще всего ДТП со смертельным исходом случаются по вине лихачей и пьяных водителей.

«Один человек был сбит на пешеходном переходе и два человека были сбиты за пределами пешеходных переходов», - сказал глава муниципальной полиции Силвиу Мушук.

Печальная статистика пополняется, как минимум, раз в неделю. Среди погибших и пострадавших есть дети.

«Было зарегистрировано 121 ДТП в которых пострадали несовершеннолетние. Три ребенка погибли и 136 были ранены», - сообщил Силвиу Мушук.

Полицейские отмечают, что чаще всего аварии происходят в секторе Рышкань. Там в прошлом году случилось 278 ДТП, в результате которых погибли 13 человек. Вслед за ним идут Ботаника, Чентру и Буюкань, где зарегистрировано, соответственно, 239, 231 и 227 аварий, завершившихся смертью десятков людей. Полиция также выявила самые опасные улицы города.

«Бульвар Дачия: 54 аварии, четыре погибших, 66 раненых. Мунчешть: 45 аварий, шесть человек погибли, 50 ранены. Ион Крянгэ: 32 аварии, один человек погиб, 38 ранены. Ул. Измаил: 40 аварий, два человека погибли, 45 раненых», - поведал глава муниципальной полиции Силвиу Мушук.

Причины трагических инцидентов все те же: "Из 1147 дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на территории муниципия Кишинэу, в 194 из них была установлена следующая причина: скорость. 28 человек погибли и 205 были ранены", - добавил Силвиу Мушук.

Отсчет аварий в нынешнем году уже начался. После Нового года в столице произошло 15 ДТП, в которых пострадали 18 человек.

В 2016 году зарегистрировано 1147 аварий. На кишиневских дорогах погибли 57 человек, 1399 были ранены.