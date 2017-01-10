Срок возврата украденного из "банков Шора" миллиарда вырос до 50 лет

Срок возврата миллиарда долларов, украденного из "банков Шора", вырос до 50 лет, свидетельствуют данные министерства финансов.

Согласно информации о возврате украденных денег, на 1 января 2017 года находящиеся в процессе ликвидации Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank вернули государству 868,24 млн. леев, что составляет $43,46 млн. Среднемесячные темпы возврата украденного с момента "кражи века" в ноябре 2014 года составили $1,67 млн. в месяц. При таких темпах для возврата миллиарда долларов понадобится 599 месяцев, или 50 лет.

По данным на 1 июля 2016 года, на возврат исчезнувшего миллиарда понадобилось бы 45 лет. По данным минфина, на эту дату "банки Шора" вернули 699,3 млн. леев, или $36,8 млн. Темпы возврата пропавших денег составляли $1,86 млн. в месяц. Если бы такие темпы сохранялись, то на возврат миллиарда понадобилось бы 537 месяцев, или 45 лет. Однако спустя полгода эти темпы не только не сохранились, но замедлились.