Срок возврата украденного из "банков Шора" миллиарда вырос до 50 лет

|
...
|
Главная
Срок возврата миллиарда долларов, украденного из "банков Шора", вырос до 50 лет, свидетельствуют данные министерства финансов.
По данным на 1 июля 2016 года, на возврат исчезнувшего миллиарда понадобилось бы 45 лет. По данным минфина, на эту дату "банки Шора" вернули 699,3 млн. леев, или $36,8 млн. Темпы возврата пропавших денег составляли $1,86 млн. в месяц. Если бы такие темпы сохранялись, то на возврат миллиарда понадобилось бы 537 месяцев, или 45 лет. Однако спустя полгода эти темпы не только не сохранились, но замедлились.
Обсуждение новости
|