Филат пошел в ВСП

Адвокаты бывшего премьер-министра, председателя Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Влада Филата, осужденного в 2016 г. на девять лет лишения свободы за злоупотребление властью, обжаловали решение суда Буюкань и Апелляционной палаты Кишинева в Высшей судебной палате (ВСП).

Как передает "Инфотаг" со ссылкой на сообщение адвокатского бюро Popa si Asociatii, защита требует полной отмены приговора, вынесенного судами первой и второй инстанции, его повторное рассмотрение и вынесение нового решения.

Руководитель группы адвокатов Игорь Попа ходатайствует о немедленном освобождении Филата из тюрьмы, считая, что рассмотрение обстоятельств дела против его клиента должно происходить только в открытом судебном заседании, с учетом мнения всех участников процесса.

В документе говорится, что "ВСП может отменять решения нижестоящих судов, если признаются неправомерными обстоятельства их вынесения".

"Палата должна в полной мере и объективно оценить все обстоятельства дела Филата и вынести справедливое решение. ВСП способен продемонстрировать профессионализм судей и доказать серьезные нарушения, допущенные в данном деле. Филат имеет право на справедливый и беспристрастный суд. Его судили за закрытыми дверями, опираясь на надуманные доказательства, сомнительных свидетелей, с нарушением основных прав человека, что привело к принятию незаконных решений", - считают адвокаты, полагая, что осуждение носило и характер "политического предубеждения".

Адвокаты экс-премьера обещают оспорить дело в Европейском суде по правам человека, если не найдут справедливости в ВСП Молдовы.