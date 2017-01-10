Додон решил свести счеты с послом РМ в Бухаресте после того, как дипломат раскритиковал указ о лишении гражданства Траяна Бэсеску: «Я потребую его отзыва с должности»

Президент Игорь Додон объявил, что потребует отзыва посла Республики Молдова в Бухаресте Михая Грибинчи после того, как дипломат заявил, что указ о лишении гражданства Республики Молдова Траяна Бэсеску может быть признан неконституционным.



«Я был удивлен, когда обнаружил, что некоторые послы стали адвокатами политиков в стране пребывания и забыли, какому государству они служат. Еще хуже, когда они дают политические комментарии в отношении государственной власти, направившей их на миссию. Это говорит либо о низком уровне профессиональной квалификации этого посла, либо о его политических договоренностях в ущерб своему государству и его руководству. Именно таким образом могут рассматриваться заявления посла РМ в Бухаресте, который позволил себе неуместные и несовместимые со статусом посла комментарии. Я буду просить правительство отозвать этого посла и заменить его человеком, который лучше понимает как дипломатические навыки, так и интересы государства Республика Молдова», - заявил Додон, ссылаясь на недавние комментарии посла.



Напомним, что на днях глава дипломатической миссии в Бухаресте прокомментировал указ Игоря Додона, по которому было отозвано гражданство Республики Молдова экс-президента Румынии Траяна Бэсеску.



«Споры вокруг гражданства Траяна Бэсеску не могут повлиять на двусторонние отношения между нашими государствами, а указ, подписанный президентом Игорем Додоном, может быть признан неконституционным. С 2014 года Румыния является основным торговым партнером Республики Молдова. 24,8% объема экспорта приходятся на Румынию, 13% объема импорта также поступают из Румынии. Кроме этого, между нами есть политические и очень тесные общественные связи, на которые, по моему мнению, этот указ не может оказать сильного влияния. Тем более, что один из депутатов молдавского парламента уже обратился в Конституционный суд за рассмотрением конституционности этого документа об отзыве гражданства. Я не хотел бы предвосхищать события, но эксперты в данной области считают, что шансы на признание указа неконституционным весьма велики», - заявил посол Михай Грибинча.

Напомним, что на прошлой неделе Игорь Додон подписал указ о лишении гражданства Траяна Бэсеску. Тогда бывший румынский президент заявил, что решение Додона отозвать гражданство – это акт страха, потому что нового президента Республики Молдовы пугает тот факт, что страна, у руля которой он находится, движется в сторону Европейского Союза.