Главная The American Interest о дружбе между Додоном и Плахотнюком: «Это Молдова, где друзья не смешивают геополитику и алчность» Ситуация в Республике Молдова стала предметом статьи за подписью американской писательницы, критика в области искусства, СМИ, политической культуры Марты Байлес, сотрудничающей с престижными изданиями.



В статье, опубликованной в журнале The American Interest, автор, два года назад посетившая нашу страну, пишет о президентских выборах, принесших победу Игорю Додону, которого называет «приятелем Владимира Плахотнюка», а также о миллиарде долларов, попавшем «во вместительные карманы правящей элиты страны» из банковской системы.



«В интервью российской журналистке Анне Немцовой Игорь Додон заявил о своем намерении стать «диктаторским лидером, таким же, как Путин». Кроме того, он пообещал положить конец «проклятому соглашению о свободной торговле», подписанному Молдовой и ЕС. Независимо от того, сделает это Додон или нет, ясно одно: он ничем не отличается от своих предшественников, которые не боролись с тем, что многие западники, в том числе и я, наивно не признают основной проблемой Молдовы. Это коррупция, переходящая в клептократию», - пишет Марта Байлес.



«Достаточно сказать, что Молдова – это страна, где миллион людей из населения в 3,5 миллиона зарабатывает менее 100 долларов в неделю, а один из каждых трех детей растет без родителей, так как они находятся на заработках за рубежом. Молдова также является страной, где фирмы-фантомы и банки растут как опухоли, а 20 миллиардов долларов можно спокойно отмыть на извилистом клептократическом пути из Москвы в Лондон», - продолжает американская писательница.



Далее Марта Байлес пишет о краже из банковской системы: «Что касается миллиарда долларов, то считается, что он попал во вместительные карманы правящей элиты страны. Это пестрая коллекция олигархов, которые представляются в качестве политических соперников, но, на самом деле, они вступили в закулисный заговор, чтобы быть уверенными, что украденные миллиарды продолжают поступать».



«Дам только один пример: Додон уже давно стал приятелем самого влиятельного олигарха Владимира Плахотнюка. В качестве министра экономики в 2006 году Додон помог Плахотнюку приватизировать несколько государственных объектов. По-видимому, эти два приятеля представляют противоположные полюса ЕС – Россия. Но это Молдова, где друзья не смешивают геополитику и алчность. Называющий себя проевропейцем Плахотнюк владеет половиной самых важных новостных каналов, в том числе теми, которые ретранслируют российские каналы. Все они делали все возможное, чтобы помочь Додону быть избранным, в том числе порочили Майю Санду, которая была его серьезным соперником и единственным действительно антикоррупционным кандидатом», - пишет в своей статье Марта Байлес.



В заключение американская писательница отмечает, что банковская кража вывела на улицы Кишинева тысячи демонстрантов.

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