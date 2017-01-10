Татьяна Кебак: «По новому закону полиция отбирает у семейного агрессора ключи, даже если это его собственная квартира»

Марина ТИМОТИН

Жертвы насилия больше не должны доказывать, что над ними издеваются. С 16 сентября 2016 года вошли в силу поправки к Административному и Уголовному кодексу, которые усилили меры защиты жертв семейного насилия. Суд выдает защитное предписание на срок от 1 до 3 месяца на основе заявления жертвы. О том, кто и как помогает жертве узнать о своих правах, а агрессору - о своих обязанностях, «Молдавские ведомости» расспросили адвоката Promo-lex Татьяну Кебак.

- Что делать жертве семейной агрессии?

- Вызвать полицию и написать заявление. В прошлой редакции законов для подачи заявления были обязательны доказательства насилия. В новой редакции таких требований нет. Но суд может попросить доказательств, и лучше, если они будут. Наиболее весомы справка о снятии побоев и заключение психолога о давлении на жертву. В таком случае суд не сможет отказать в удовлетворении иска.

- Что такое защитное предписание?

- Это запрет на любой контакт: суд принуждает агрессора покинуть общее жилье, посещать место проживания жертвы, место ее работы или учебы детей, запрещает приближаться к жертве ближе чем на 200 метров, исключает любой зрительный контакт. Запрещают контакт по телефону или любой другой, с детьми, с жертвой, с зависимыми от нее лицами для недопущения угроз ближайшим родственникам. Суд может принудить агрессора к участию в специализированной программе психологического консультирования, но, к сожалению, не всегда включает эту меру в свое решение.

Иногда суды выносят противоречивые решения, запрещая приближаться к жертве без принуждения покинуть совместное жилище. Только после подачи кассационной жалобы это противоречие разрешается.

Действия агрессора попадают под уголовную ответственность, но он может попасть под амнистию. Было такое скандальное дело, когда в отношении агрессора было выписано пять защитных предписаний.

- Полиция забирает у агрессора ключи – но он может вызвать специализированную службу, предъявить паспорт, и ему вскроют дверь и поменяют замок…

- Когда агрессор получает защитное предписание, его предупреждают, что нарушение, по новым правилам, сразу влечет за собой уголовное наказание. Жертва должна лишь написать заявление в полицию.

С 16 марта вводится незамедлительное ограничительное предписание прямо на месте совершения агрессивных действий максимум на 10 дней. Но тут заложена ловушка для жертвы: она может забрать заявление в полицию на полноценное защитное предписание.

Жертвы живут в страхе, они боятся не только агрессора, но и мнения соседей, коллег. Они зависят от агрессора. Наше общество подвластно разным стереотипам, особенно о роли женщины в обществе. Мужчина оправдывает насилие тем, что, мол, «она» не вытерла стол, не убрала в доме, не приготовила еду… Но реальный конфликт в не самом: у него проблемы на работе, ему не выдали зарплату, у него другая женщина… Недопустимо все это терпеть и оправдывать. Если агрессор поднял руку один раз - это только начало. Люди агрессивны по натуре и не умеют перенаправлять свою агрессию. Мы стараемся направить агрессора к психологу, его учат справляться со своей агрессией.

Катализаторы агрессии – материальные проблемы, алкоголь. Но нужно отметить, что многие агрессоры живут в достатке, занимают высокое положение в обществе. Очень сложно определить истинную причину разлада в семье.

- Где можно получить бесплатно консультацию психолога?

- В Кишиневе есть национальный центр информирования по вопросам участия и образования - CAP. В районах - платные психологи. Но лучше заплатить специалисту, чем впоследствии жертве платить за медицинскую помощь, а агрессору – за услуги адвоката.

- А чем помогаете вы?

- Наша миссия в оказании консультативной помощи жертвам агрессии. Мы оформляем их заявления и устанавливаем «дорожную карту» действий. Свои права в суде они представляют сами.

По новому законодательству заявление о праве на защитное предписание суд обязан рассмотреть в течение 24 часов. Если жертве отказывают в защитном предписании, наши консультанты помогают подготовить кассационную жалобу с требованием отмены решения суда.

- Законно ли заставлять агрессора покинуть собственное жилье?

- Очень важная проблема у полиции возникает в том случае, когда недвижимость, квартира или дом принадлежат агрессору. Но в практике Европейского суда по правам человека право на жизнь - абсолютное право. Ничто не может быть выше. К абсолютным правам относятся также право не быть дискриминированным и право не подвергаться пыткам. Право на собственность - не абсолютное право. В момент, когда есть угроза жизни, оно отодвигается как неабсолютное. Жизнь жертвы превыше права собственности агрессора. Совершая акт насилия, гражданин должен знать, что будут последствия, в том числе - временное прекращение права владеть своей собственностью на срок до трех месяцев.

- В каких случаях возможно ваше присутствие в суде?

- В кассационной жалобе, которую мы бесплатно готовим вместе с жертвой, изложены все факты и требования потерпевших. Наше присутствие в суде возможно только в сложных случаях. К нам приезжают со всей республики, реже общаются кишиневцы. Кассационная жалоба подается в течение 15 дней после объявления решения суда по иску потерпевшего.

К сожалению, жертвы часто забирают заявления из полиции, прощая агрессора. Это порочная практика: так они не вырвутся из круга насилия.

- Как работает полиция?

- Их роль, как и роль социального работника, значительно возросла. Полицейские первыми должны протянуть руку жертве, даже если она скрывает агрессию в семье. Полицейский должен быть заинтересован в предотвращении агрессии. И сам не должен быть агрессором.

- Жертвы подвергаются не только физической агрессии.

- Может быть религиозное, психологическое, сексуальное, экономическое давление. Полицейский тут в роли скорой помощи, он должен рассказать об ассоциации против насилия «Каса Мэриоарей», куда жертва может обратиться и где может пожить, пока не встанет на ноги.

- А если жертва после акта насилия подает на развод?

- Если к заявлению прилагается защитное предписание, то суд не дает время на примирение.

- Насколько велика проблема агрессии в семье?

- Проблема приобрела большой размах, но семьи закрыты, и точно судить о масштабах насилия мы не можем. Мы читаем лекции в школах родителям, и понимаем, что проблема очевидна для многих. Согласно официальной статистике МВД, за 11 месяцев 2016 года зарегистрировано 1354 случая насилия в семье, в 2015-м было 1529. В суд в 2016 году передано 911 исков, в 2015-м – 1047.

- Что могут сделать педагоги школ и дошкольных учреждений?

- Ребенок становится подавленным, он может рассказать, что папа избивал маму или его самого. Педагоги могут информировать об актах агрессии.

К сожалению, вопросам просвещения высшее руководство системы образования не придает должного значения. Четыре года молдавское представительство «Amnesty International» боролось с министерством образования за внедрение в школах факультатива «права человека». Через образование можно изменить мировоззрение детей, а через них - и взрослых.