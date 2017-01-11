Больным гепатитом предлагают бесплатное лечение

Любовь Тарабурка

В начале текущей недели в Молдове стартовала национальная кампания по лечению хронических гепатитов и вирусных циррозов печени типов B, С и D. Однако администрации территориальных медико-санитарных учреждений десяти районов пока еще не явились в Кишинев за партиями антивирусных препаратов, предусмотренных для лечения больных из этих населенных пунктов.

Как выяснил pan.md в пресс-службе Минздрава, медицинские препараты, закупленные для проведения курсов лечения больных с различными типами вирусных гепатитов в рамках специальной программы, были распределены между большей частью административно-территориальных единиц Республики Молдова, согласно составленным спискам и вынесенным решениям по каждому пациенту в отдельности.

Таким образом, все больные, которые обратились за антивирусной терапией, предоставляемой за счет государства, должны прийти по месту жительства к специалисту-инфекционисту, чтобы получить все предусматриваемые для полного курса медицинские препараты и приступить к лечению.

По данным государственного медицинского ведомства, до настоящего времени 1694 пациента представили необходимый пакет документов в специальную комиссию Министерства здравоохранения, из которых 1550 историй болезни уже были изучены и приняты по ним решения.

Вместе с тем, как стало известно pan.md, представители медицинских учреждений из десяти районов (Рышканского, Кагульского, Кантемирского, Комратского, Дрокиевского, Леовского, Сорокского, Страшенского, Тараклийского и Вулканештского) не подчинились специальному приказу Минздрава и не явились в клиническую больницу инфекционных болезней имени Тома Чорбэ, чтобы забрать причитающиеся им партии лекарств, предназначенных для антивирусного лечения хронических заболеваний печени.

Руководство Минздрава выказало недовольство безответственностью администраторов вышеперечисленных медицинских учреждений и считает, что они таким образом ограничивают доступ больным к антивирусной терапии.

Антивирусное лечение за счет государства предлагается больным с хроническими гепатитами и циррозами печени в рамках Национальной программы по борьбе с гепатитами типов B, C и Delta. Всего было закуплено лекарств на 35 млн леев, что позволит охватить антивирусным лечением в 7 раз больше нуждающихся в этом больных, чем было до сих пор.