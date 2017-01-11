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Общество
Таксист в роли повитухи: Женщина из Унген родила девочку прямо в такси
11.01.2017

Таксист из Унген пережил незабываемые моменты. Он помог женщине родить в своем автомобиле. Портал Unghiul.md пишет, что это случилось сегодня утром. Молодая мать и ее новорожденный ребенок здоровы и сейчас находятся в Институте матери и ребенка в столице.
 
32-летний таксист, который сам является отцом четверых детей, взволнованно рассказал, что ничего не предвещало, что этим утром  произойдет чудо.  Женщина из города Унгены попросила отвезти ее в Кишинев, и водитель тронулся с места.
 
«Когда я выехал на трассу Кишинев – Леушены, женщина сказала, что у нее начались боли. Я позвонил в скорую. Там мне сказали, что выезжают нам навстречу. По дороге начались роды. Я помог ей завязать пуповину ребенка. Когда родилась моя первая девочка, я присутствовал при рождении», - сказал таксист.
 
Отметим, что на днях другую беременную женщину из Тараклии спасатели донесли до районной больницы на руках, потому что ни одна скорая помощь не могла добраться в ее населенный пункт по заснеженной дороге.


 
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