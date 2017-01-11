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Происшествия
Ограничения в пересечение границы с Украиной из-за непогоды
11.01.2017

/09.13/ Пункты пропуска „Джурджулешть - Рень”, „Чишмикей”, „Вулкэнешть”, „Мирное” и „Кайраклия” приостановили деятельность.

/09.07/ В связи с блокированием подъездных путей на территории Украины из-за сугробов, отмечены ограничения трафика через таможенные посты „Чадыр-Лунга 1”, „Чадыр-Лунга 2”, „Бессарабяска”, „Мирное”, „Вулкэнешть” и „Чишмикей”. В то же время, из-за неблагоприятных погодных условий не допускается переход транспорта большой грузоподъемности через пункты пропуска „Тудора” и „Паланка”, передает IPN.

Из-за формирования льда на реке Днестр, остается приостановленной деятельность таможенных постов на причале „Сорока” и „Косэуць”. Кроме того, пункты пропуска на причалах „Сорока”, „Косэуць” и „Василкэу” остаются нефункциональными.


 
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