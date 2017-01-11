ПКРМ: "Две ложки снега перечеркивают демагогию о евроинтеграции... Это стыд и позор"

Партия коммунистов раскритиковала власти за "неспособность справиться с последствиями не самых сильных морозов и снегопадов в Молдове".

В сообщении ПКРМ, цитируемом агентством "ИНФОТАГ", отмечается, что "последние, не самые сильные в истории Молдовы осадки, парализовали страну. Заблокированы национальные автомагистрали, села отрезаны от снабжения продуктами питания, счет аварий идет на сотни, целый ряд населенных пунктов, включая Басарабяску, более суток без электроэнергии. Плюс обморожения, в том числе с летальным исходом, травмы, переломы, ушибы".

"Разыгрывающаяся трагедия - не последствия стихии, это - следствие некомпетентности, непрофессионализма властей. Две ложки снега, выпавшие в Молдове, намертво перечеркивают всю их демагогию о евроинтеграции", - считают коммунисты.

Особенно их возмутило то, что в этот сложный период многие руководители находятся на каникулах за рубежом: "примар парализованной снегопадом и замерзающей насмерть столицы Дорин Киртоакэ гуляет с блондинкой по Вене, где дороги в порядке, а общественный транспорт ходит по графику, башкан Гагаузии Ирина Влах со всей семьей и некоторыми, особо приближенными членами исполкома, катается на лыжах в Боснии, а так называемый "всенародно избранный президент" Игорь Додон демонстрирует изумленным жителям РМ навыки гламурного лыжника в горах Кавказа (в Сочи - "И.")".

По мнению ПКРМ, это "стыд и позор".

"Телеканалы, аффилированные власти, бодро рапортуют о двухстах единицах специальной техники, которые якобы денно и нощно борются с последствиями стихии. Однако, судя по плачевным результатам, эта "самоотверженная борьба" не более чем легенда, придуманная штатными пиарщиками. А подлинные результаты выражаются в других количественных показателях - разбитых автомобилях, травмированных и погибших людях, сотнях километрах неочищенных дорог", - считают коммунисты, бойкотировавшие недавние президентские выборы.